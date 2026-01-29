Un suporter a intrat pe teren la FCSB - Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus "țintă" - Antena Sport

Închide meniul
Un suporter a intrat pe teren la FCSB – Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus “țintă”

Andrei Nicolae Publicat: 29 ianuarie 2026, 23:25

Un suporter a intrat pe teren la FCSB – Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus țintă

Imaginea cu suporterul pătruns pe teren / Captură Prima Sport

Partida dintre FCSB și Fenerbahce a fost întreruptă preț de câteva momente pe finalul primei reprize din cauza unui suporter al roș-albaștrilor. Fanul campioanei din România a pătruns pe gazon în încercarea de a face cât mai multe poze alături de fotbaliști.

Duelul dintre FCSB și Fenerbahce din ultima etapă de Europa League a fost marcat și de un moment care nu a avut neapărat legătură cu jocul de fotbal. În minutul 45+1, la scorul de 1-0 pentru formația din Turcia, arbitrul Nenad Minakovic s-a văzut nevoit să întrerupă jocul din cauza unui suporter.

Alexandru Pantea, “ținta” selfie-ului fanului

Pe imaginile de pe transmisie s-a văzut cum fanul roș-albaștrilor s-a dus înspre Alexandru Pantea, fundașul dreapta al lui Elias Charalambous. Potrivit gsp.ro, el s-a îndreptat și către Darius Olaru, însă a fost prins de stewarzi până la urmă.

În timp ce era escortat de pe teren, el a încercat să facă o poză și alături de Ștefan Târnovanu, însă portarul lui FCSB nu l-a băgat în seamă, fiind concentrat la joc. Suporterul a fost scos prin dreptul Peluzei Nord și a salutat galeria.

Echipele la FCSB – Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam

Rezerve: Zima, Udrea – Crețu, Dawa, Dâncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu

Absenți: Bîrligea (suspendat), Fl. Tănase, Chiricheș, M. Popescu (accidentați), Andre Duarte, Ofri Arad (fără drept de joc)

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson- Semedo, Caglar, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu

Rezerve: Cetin, Biterge, Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin

Antrenor: Domenico Tedesco

