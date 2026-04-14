Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare emoționantă după dispariția lui “Il Luce”: “N-am fost singuri nicio clipă”

Familia lui Mircea Lucescu, în frunte cu Răzvan și Neli, a transmis prin intermediul Federației Române de Fotbal, o scrisoare deschisă celor care le-au fost alături în vremurile grele provocate de moartea lui “Il Luce”. Apropiații lui “Il Luce” au întocmit o listă cu toate instituțiile care s-au ocupat de fostul selecționer al României atât în perioada în care se afla în spital, cât și în cea de după dispariția sa.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la 80 de ani, în Spitalul Universitar din București, după mai multe zile în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. După ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei după barajul cu Turcia, “Il Luce” a fost internat, iar la un moment dat starea sa de sănătate părea că se îmbunătățise.

Fostul antrenor a suferit însă un infarct și a intrat în comă indusă, iar săptămâna trecută organismul său a cedat. Lucescu a fost înormântat vinerea trecută cu onoruri militare, după ce miercuri și joi în jur de 15.000 de oameni și-au luat adio de la el la catafalcul de la Arena Națională.

Scrisoarea familiei lui Mircea Lucescu după înmormântarea lui “Il Luce”

La patru zile distanță după ce Lucescu a fost înmormântat, pe site-ul FRF a fost publicată o scrisoare de mulțumire a familiei fostului selecționer, un gest de maximă eleganță din partea apropiaților.

“Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu.