“Trebuia convocat”. Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională

Marius Lăcătuş a oferit declaraţii despre echipa naţională, după ce Ionuţ Radu şi Dennis Man s-au accidentat. Cei doi “tricolori” nu vor fi apţi pentru amicalele cu Georgia şi Ţara Galilor. Partida de la Tbilisi, prima a lui Gică Hagi din noul mandat, va fi pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După accidentarea suferită de Ionuţ Radu, Laurenţiu Popescu are mari şanse să fie convocat la naţională pentru amicalele de săptămâna viitoare. Portarul a avut un sezon de vis, cucerind eventul cu Universitatea Craiova.

Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională

Marius Lăcătuş a analizat situaţia lui Laurenţiu Popescu şi nu şi-a putut explica motivul pentru care Gică Hagi nu l-a convocat din start pe acesta. “Fiara” a transmis că portarul ar fi meritat să se afle în lotul României.

“Eu cred că trebuia convocat (n.r. Laurențiu Popescu) încă dinainte, nu acum că s-a accidentat Radu. Trebuia convocat în locul oricui, în afară de Ionuț Radu.

Dacă tu ca portar al campioanei și al câștigătoarei de Cupă nu ești chemat, atunci ți se aprinde așa un beculeț în cap: ‘Oare am făcut și eu ceva în campionatul ăsta? Mi-am adus și eu contribuția cu ceva?“, a declarat Marius Lăcătuş, conform digisport.ro.