“Trebuia convocat”. Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională

Marius Lăcătuş a oferit declaraţii despre echipa naţională, după ce Ionuţ Radu şi Dennis Man s-au accidentat. Cei doi “tricolori” nu vor fi apţi pentru amicalele cu Georgia şi Ţara Galilor. Partida de la Tbilisi, prima a lui Gică Hagi din noul mandat, va fi pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
După accidentarea suferită de Ionuţ Radu, Laurenţiu Popescu are mari şanse să fie convocat la naţională pentru amicalele de săptămâna viitoare. Portarul a avut un sezon de vis, cucerind eventul cu Universitatea Craiova.
Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională
Marius Lăcătuş a analizat situaţia lui Laurenţiu Popescu şi nu şi-a putut explica motivul pentru care Gică Hagi nu l-a convocat din start pe acesta. “Fiara” a transmis că portarul ar fi meritat să se afle în lotul României.
“Eu cred că trebuia convocat (n.r. Laurențiu Popescu) încă dinainte, nu acum că s-a accidentat Radu. Trebuia convocat în locul oricui, în afară de Ionuț Radu.
Dacă tu ca portar al campioanei și al câștigătoarei de Cupă nu ești chemat, atunci ți se aprinde așa un beculeț în cap: ‘Oare am făcut și eu ceva în campionatul ăsta? Mi-am adus și eu contribuția cu ceva?“, a declarat Marius Lăcătuş, conform digisport.ro.
Pe lângă Ionuţ Radu, Gică Hagi i-a mai convocat la echipa naţională pe Marian Aioani (Rapid) şi pe Otto Hindrich (Legia Varşovia). La ultima acţiune a naţionalei din martie, condusă de regretatul Mircea Lucescu, Laurenţiu Popescu a fost de asemenea convocat de urgenţă, date fiind incertitudinile privind accidentarea lui Ionuţ Radu.
Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exlusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua (București) va avea loc România – Țara Galilor.
Lotul convocat de Gică Hagi
PORTARI
Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
MIJLOCAȘI
Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
ATACANȚI
Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
