Home | Fotbal | Liga 1 | “Trebuia convocat”. Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională

“Trebuia convocat”. Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 11:01

Comentarii
Trebuia convocat. Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională

Gică Hagi / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Lăcătuş a oferit declaraţii despre echipa naţională, după ce Ionuţ Radu şi Dennis Man s-au accidentat. Cei doi “tricolori” nu vor fi apţi pentru amicalele cu Georgia şi Ţara Galilor. Partida de la Tbilisi, prima a lui Gică Hagi din noul mandat, va fi pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După accidentarea suferită de Ionuţ Radu, Laurenţiu Popescu are mari şanse să fie convocat la naţională pentru amicalele de săptămâna viitoare. Portarul a avut un sezon de vis, cucerind eventul cu Universitatea Craiova.

Marius Lăcătuş nu-şi explică decizia lui Gică Hagi, înainte de debutul la naţională

Marius Lăcătuş a analizat situaţia lui Laurenţiu Popescu şi nu şi-a putut explica motivul pentru care Gică Hagi nu l-a convocat din start pe acesta. “Fiara” a transmis că portarul ar fi meritat să se afle în lotul României.

“Eu cred că trebuia convocat (n.r. Laurențiu Popescu) încă dinainte, nu acum că s-a accidentat Radu. Trebuia convocat în locul oricui, în afară de Ionuț Radu.

Dacă tu ca portar al campioanei și al câștigătoarei de Cupă nu ești chemat, atunci ți se aprinde așa un beculeț în cap: ‘Oare am făcut și eu ceva în campionatul ăsta? Mi-am adus și eu contribuția cu ceva?“, a declarat Marius Lăcătuş, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Pe lângă Ionuţ Radu, Gică Hagi i-a mai convocat la echipa naţională pe Marian Aioani (Rapid) şi pe Otto Hindrich (Legia Varşovia). La ultima acţiune a naţionalei din martie, condusă de regretatul Mircea Lucescu, Laurenţiu Popescu a fost de asemenea convocat de urgenţă, date fiind incertitudinile privind accidentarea lui Ionuţ Radu.

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exlusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua (București) va avea loc România – Țara Galilor.

Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI
Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elităFacultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
Reclamă

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI
Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI
Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Observator
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint
Fanatik.ro
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint
10:47

Fostul căpitan al lui Dinamo e sigur de victorie înainte de meciul cu FCSB. Scorul pronosticat
10:25

Nicolae Stanciu, tot mai aproape de revenirea în Liga 1. Adrian Porumboiu a anunţat echipa unde poate ajunge
10:05

Cum s-a terminat ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă. Gol decisiv la ultima fază care a decis titlul
9:59

Andrei Nicolescu a auzit ce a spus Florin Tănase şi i-a dat replica, înainte de Dinamo – FCSB: “Asta e realitatea”
9:38

Sorana Cîrstea le-a spus francezilor care este marea dorinţă, în ultimul an al carierei: “Acesta a fost visul meu”
9:27

Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 5 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total