Cum s-a terminat ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă. Gol decisiv la ultima fază care a decis titlul

Dinamo şi FCSB, o rivalitate istorică, va avea parte de un nou episod vineri, de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf, în barajul de calificare pentru preliminariile Conference League.

Cele două formaţii au avut multe întâlniri cu miză importantă, însă astăzi ne aducem aminte de ultima, care a fost disputată tot cu Dinamo în rol de gazdă şi s-a terminat cu un gol venit la ultima fază.

Ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă s-a terminat cu victoria “câinilor”

Dinamo şi FCSB se vor întâlni pe stadionul Arcul de Triumf, care urmează să fie plin până la refuz, iar acest duel aduce aminte de o partidă jucată în urmă cu mai mulţi ani, însă pe Arena Naţională. Sezonul 2017-2018, Dinamo antrenată atunci de Cosmin Contra primea vizita trupei roş-albastre care era pregătită de Laurenţiu Reghecampf. Cele două erau implicate în lupta pentru titlu, iar etapa cu numărul 8 din play-off a influenţat decisiv clasamentul final. Oaspeţii, cu un egal, păstrau primul loc, în timp ce Dinamo trebuia să învingă pentru a se menţine în bătălie.

Aşadar, runda cu numărul 8 începea cu “câinii” care erau la borna 33, FCSB cu 38 şi Viitorul Constanţa cu 35, iar în joc mai erau puse 9 puncte. Sergiu Hanca a deschis scorul din penalty în minutul 34, iar dupa prima repriză totul era perfect pentru gazde. Totuşi, imediat după pauză, Marian Pleaşcă a reuşit egalarea şi lucrurile păreau că sunt decise, asta până în prelungiri.

Romera a fost faultat în careu, după o fază excelentă făcută de Bawab, şi Hanca a avut marea responsabilitate de a decide derby-ul în minutul 90+5. Acesta a şutat cu convingere şi l-a învins pe Florin Niţă, iar astfel scorul a consemnat o victorie pentru Dinamo, în ultimul meci cu mare miză dintre cele două formaţii. (VIDEO AICI)