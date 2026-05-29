Cum s-a terminat ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă. Gol decisiv la ultima fază care a decis titlul

Dinamo şi FCSB, o rivalitate istorică, va avea parte de un nou episod vineri, de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf, în barajul de calificare pentru preliminariile Conference League.
Cele două formaţii au avut multe întâlniri cu miză importantă, însă astăzi ne aducem aminte de ultima, care a fost disputată tot cu Dinamo în rol de gazdă şi s-a terminat cu un gol venit la ultima fază.
Ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă s-a terminat cu victoria “câinilor”
Dinamo şi FCSB se vor întâlni pe stadionul Arcul de Triumf, care urmează să fie plin până la refuz, iar acest duel aduce aminte de o partidă jucată în urmă cu mai mulţi ani, însă pe Arena Naţională. Sezonul 2017-2018, Dinamo antrenată atunci de Cosmin Contra primea vizita trupei roş-albastre care era pregătită de Laurenţiu Reghecampf. Cele două erau implicate în lupta pentru titlu, iar etapa cu numărul 8 din play-off a influenţat decisiv clasamentul final. Oaspeţii, cu un egal, păstrau primul loc, în timp ce Dinamo trebuia să învingă pentru a se menţine în bătălie.
Aşadar, runda cu numărul 8 începea cu “câinii” care erau la borna 33, FCSB cu 38 şi Viitorul Constanţa cu 35, iar în joc mai erau puse 9 puncte. Sergiu Hanca a deschis scorul din penalty în minutul 34, iar dupa prima repriză totul era perfect pentru gazde. Totuşi, imediat după pauză, Marian Pleaşcă a reuşit egalarea şi lucrurile păreau că sunt decise, asta până în prelungiri.
Romera a fost faultat în careu, după o fază excelentă făcută de Bawab, şi Hanca a avut marea responsabilitate de a decide derby-ul în minutul 90+5. Acesta a şutat cu convingere şi l-a învins pe Florin Niţă, iar astfel scorul a consemnat o victorie pentru Dinamo, în ultimul meci cu mare miză dintre cele două formaţii. (VIDEO AICI)
FCSB a pierdut titlul după înfrângerea cu Dinamo
Victoria a păstrat-o pe Dinamo în lupta pentru primul loc, asta după ce s-a apropiat la doar două puncte de primul loc, ocupat după runda cu numărul 8 din play-off de Viitorul Constanţa, aflată la egalitate de puncte cu FCSB.
Formaţia antrenată de Gică a reuşit să obţină două victorii în ultimele două etape şi astfel a câştigat campionatul, iar punctul pierdut de FCSB în prelungirile partidei cu Dinamo a costat-o scump pe trupa lui Gigi Becali. “Câinii” au terminat pe 3 şi a fost ultima dată când au obţinut calificarea în cupele europene, obiectiv pe care îl pot îndeplini din nou cu un succes contra rivalei în duelul de vineri, de pe Arcul de Triumf.
Echipele la Dinamo – FCSB din 2017
- Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, Filip – Hanca, Mahlangu (Bawab), Palic (Patrick Petre), Nistor – Rivaldinho (Bulsadzic), Nemec
- FCSB: Niţă – Pleaşcă, Bălaşa, Moke, Momcilovic – Pintilii (Tamaş), Ov. Popescu (William De Amorim) – Enache, Boldrin, Tănase – Alibec (Gnohere)
