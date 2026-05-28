Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti

Rapid a anunţat că Daniel Pancu este noul antrenor echipei, asta după ce contractul lui Costel Gâlcă nu a mai fost prelungit după ce acesta a ratat calificarea în cupele europene şi nu şi-a îndeplinit obiectivul.

Giuleştenii pregătesc modificări importante în lot şi caută jucători pe care să-i aducă pentru a întări lotul. Rareş Ilie este unul dintre fotbaliştii pe care cei de la Rapid l-ar putea transfera.

Rareş Ilie, dorit de Rapid. Cum ar putea ajunge în Giuleşti jucătorul de la Nice

Rareş Ilie, cel care în 2022 era vândut de Rapid în schimbul a 5 milioane de euro, la Nice, ar putea să revină la formaţia bucureşteană, asta după ce nu a reuşit să se impună în străinătate. Jucătorul de doar 23 de ani este considerat a fi o soluţie importantă şi se mizează pe faptul că o să-şi regăsească forma care l-a consacrat în momentul în care a plecat în Ligue 1.

Se pare că giuleştenii se gândesc şi la un împrumut, şi la un transfer definitiv. Totuşi, a doua variantă va fi posibilă numai dacă de la Rapid o să fie vânduţi nişte jucători şi astfel bugetul de transferuri se va mări din sumele încasate, notează GSP. Dan Şucu nu doreşte să mai investească sume mari în transferuri din propriul buzunar, fiind dezamăgit de lipsa de rezultate.

Rareş Ilie nu s-a impus nici în Serie B

Ultimul sezon l-a găsit pe Rareş Ilie împrumutat de Nice la Empoli, formaţie ce a evolua în Serie B şi a terminat pe locul 15, evitând la limită retrogradarea. Atacantul de bandă român a jucat în 26 de meciuri, a marcat un singur gol şi a oferit 4 pase decisive.