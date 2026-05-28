Home | Fotbal | Liga 1 | Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti

Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti

Mihai Alecu Publicat: 28 mai 2026, 15:09

Comentarii
Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti

Rapid e gata să facă un transfer important. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rapid a anunţat că Daniel Pancu este noul antrenor echipei, asta după ce contractul lui Costel Gâlcă nu a mai fost prelungit după ce acesta a ratat calificarea în cupele europene şi nu şi-a îndeplinit obiectivul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleştenii pregătesc modificări importante în lot şi caută jucători pe care să-i aducă pentru a întări lotul. Rareş Ilie este unul dintre fotbaliştii pe care cei de la Rapid l-ar putea transfera.

Rareş Ilie, dorit de Rapid. Cum ar putea ajunge în Giuleşti jucătorul de la Nice

Rareş Ilie, cel care în 2022 era vândut de Rapid în schimbul a 5 milioane de euro, la Nice, ar putea să revină la formaţia bucureşteană, asta după ce nu a reuşit să se impună în străinătate. Jucătorul de doar 23 de ani este considerat a fi o soluţie importantă şi se mizează pe faptul că o să-şi regăsească forma care l-a consacrat în momentul în care a plecat în Ligue 1.

Se pare că giuleştenii se gândesc şi la un împrumut, şi la un transfer definitiv. Totuşi, a doua variantă va fi posibilă numai dacă de la Rapid o să fie vânduţi nişte jucători şi astfel bugetul de transferuri se va mări din sumele încasate, notează GSP. Dan Şucu nu doreşte să mai investească sume mari în transferuri din propriul buzunar, fiind dezamăgit de lipsa de rezultate.

Rareş Ilie nu s-a impus nici în Serie B

Ultimul sezon l-a găsit pe Rareş Ilie împrumutat de Nice la Empoli, formaţie ce a evolua în Serie B şi a terminat pe locul 15, evitând la limită retrogradarea. Atacantul de bandă român a jucat în 26 de meciuri, a marcat un singur gol şi a oferit 4 pase decisive.

Reclamă
Reclamă

În trecut, francezii l-au trimis pe Rareş Ilie să joace şi la alte echipe, precum Catanzaro, Serie B, la Lausanne, prima ligă din Elveţia, sau Maccabi Tel-Aviv, prima ligă din Israel, dar nu a reuşit vreodată să-şi regăsească forma care l-a consacrat la Rapid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Observator
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut măcel cu maceta. Criminalistul Dan Antonescu dezvăluie cauzele tragediei
Fanatik.ro
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut măcel cu maceta. Criminalistul Dan Antonescu dezvăluie cauzele tragediei
17:00

Finlanda – Cehia şi Canada – SUA, 17:20, LIVE VIDEO. Spectacol total în sferturile Campionatului Mondial
16:54

Alertă la naționala Braziliei! Neymar s-a accidentat iarăși. Cât va lipsi starul lui Santos
16:46

Jannik Sinner a condus cu 2-0 şi 5-1, dar s-a prăbuşit la Roland Garros! I s-a făcut rău de la căldură şi a fost învins
16:41

Două pierderi uriaşe pentru Gică Hagi la debut! Doi dintre cei mai buni jucători ai României sunt OUT
16:36

Darius Olaru îşi motivează colegii înainte de barajul cu Dinamo: “E ca şi cum ai câştiga un trofeu”
16:35

Barcelona a înaintat prima ofertă pentru Julian Alvarez! Joan Laporta conduce personal negocierile cu Atletico
Vezi toate știrile
1 3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult” 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia” 4 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 5 CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză 6 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”