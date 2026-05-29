Nicolae Stanciu, tot mai aproape de revenirea în Liga 1. Adrian Porumboiu a anunţat echipa unde poate ajunge

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 10:25

Nicolae Stanciu / Profimedia

Nicolae Stanciu (33 de ani) ar putea reveni în Liga 1. Adrian Porumboiu l-a “dat de gol” pe fostul său jucător de la Vaslui, mărturisind că acesta îşi doreşte să joace din nou în fotbalul românesc.

Adrian Porumboiu a mai anunţat că Nicolae Stanciu poate semna cu U Cluj. Despre interesul clujenilor s-a mai zvonit în ultimele luni, căpitanul naţionalei urmând să intre în ultimul an de contract cu Dalian Yingbo.

Adrian Porumboiu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Nicolae Stanciu, pe care îl consideră jucător extrem de important şi pentru naţională. Mijlocaşul a fost convocat de Gică Hagi pentru amicalele din iunie cu Georgia şi Ţara Galilor. Partida de la Tbilisi va fi pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Pe Stanciu l-am crescut, l-am adus de la Alba Iulia în niște complicații, dar un copil talentat și mă bucur pentru el. (N.r. Mai face faţă la naţională?) Face, pentru că făcea și la Istanbul dacă aveau grijă să se intereseze cei de la Federație de el. Sunt ultimii ani din activitate și are copii, are familie și trebuie să joace să câștige cât se poate de decent sau de mult. Și gândește bine, discut cu el, e un copil care are minte.

(N.r. Mai vorbiţi şi acum?) Da, da, da. A rămas cu gândul că se va întoarce cândva în România. Poate să joace la U Cluj, îmi vine așa în minte un club. Valoarea lui a crescut jucând, tot spun treaba asta, jucând și printre fotbaliști celebri: Adailton, Wesley, Sânmărtean și restul fotbaliștilor, care erau fotbaliști de clasă, și când crești lângă…”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro.

Nicolae Stanciu, cotat la suma de două milioane de euro, a semnat cu chinezii de la Dalian Yingbo în iarnă, după despărţirea de Genoa. Mijlocaşul a bifat 11 meciuri în prima ligă din China, reuşind să marcheze trei goluri şi să ofere două pase decisive.

