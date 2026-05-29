Fostul căpitan al lui Dinamo e sigur de victorie înainte de meciul cu FCSB. Scorul pronosticat

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 10:47

Ce spune Paul Anton înainte de Dinamo - FCSB. Foto: Sport Pictures

Meciul sezonului pentru cei de la Dinamo, contra celor de la FCSB, în barajul de calificare în cupele europene, se va încheia cu victoria “câinilor”, crede fostul căpitan al echipei din Ştefan cel Mare.

Paul Anton, care a ieşit campion în Ungaria cu Gyor în ultimul sezon, a dat un verdict clar în privinţa confruntării de pe stadionul Arcul de Triumf. Mijlocaşul e de părere că partida se va încheia cu un succes al fostei sale echipe, 3-1.

Paul Anton a dat pronosticul înainte de Dinamo – FCSB

Parcursul lui Dinamo din acest sezon l-a convins pe Paul Anton, cel care a fost căpitan în trecut al formaţiei bucureştene. Acesta joacă acum în Ungaria, la Gyor, şi spune că o vede pe formaţia lui Zeljko Kopic capabilă să facă faţă în cupele europene şi că o să fie un succes cu marea rivală, FCSB.

“Eu zic că Dinamo face față în Europa, dacă ajunge acolo. Aș spune Dinamo – FCSB, scor 3-1, pentru vineri seară. Nu mi-aș dori să joc cu Gyor împotriva lui Dinamo într-un meci de calificare în Europa. Sunt două echipe la care țin foarte mult. Sper să jucăm și noi, și ‘câinii’ într-o grupă europeană”, a spus Paul Anton pentru GSP.

Paul Anton era la Dinamo când echipa juca ultima dată în cupele europene

Interesant este că Paul Anton evolua pentru Dinamo în sezonul 2017-2018, atunci când a fost ultima participare a formaţiei alb-roşii în cupele europene. El a jucat în dubla cu Athletic Bilbao, care s-a terminat 1-1, la Bucureşti, şi cu un eşec, 0-3, în Spania.

Mijlocaşul a fost în două rânduri sub contract cu Dinamo, între 2015 şi 2018, cu o pauză de un an, când a fost împrumutat la Getafe, plus între 2020 şi 2021. În tot acest timp el a evoluat în 90 de meciuri, a marcat de 14 ori şi a oferit 9 pase decisive.

