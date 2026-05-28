Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu

Daniel Pancu a fost anunţat ca fiind noul antrenor de la Rapid, iar acesta s-a apucat deja de muncă şi încearcă să contureze lotul pentru sezonul viitor. Formaţia giuleşteană a ratat obiectivul de calificare în cupele europene şi dezamăgirea pentru conducători a fost mare.

Tocmai din acest motiv s-a vorbit intens despre schimbări importante în lot, iar mai mulţi jucători ar fi fost puşi pe lista neagră. Totuşi, unul dintre aceştia se pare că are şanse bune să continue în Giuleşti.

Daniel Pancu vrea să-l păstreze pe Cristi Manea în continuare

Unul dintre fotbaliştii care nu au confirmat în acest sezon, fiind lăsat de multe ori în afara primului 11, a fost Cristi Manea. Fundaşul dreapta părea că nu va mai rămâne la Rapid, tocmai pentru că a pierdut locul de titular, dar venirea lui Daniel Pancu ar putea schimba lucrurile.

Jucătorul crescut la Academia Hagi este dorit în continuare în Giuleşti de către noul tehnician al Rapidului, care îl consideră un fotbalist ce poate ajuta echipa, notează GSP. Dacă la bucureşteni rămânea Costel Gâlcă, pleacarea lui Manea era garantată, asta pentru că relaţia dintre cei doi nu era una foarte bună.

Jucătorii care urmează să plece de la Rapid după venirea lui Daniel Pancu

Lista fotbaliştilor care nu vor mai continua în Giuleşti este destul de mare. Elvir Koljic, aflat la final de contract, va trebuie să-şi caute o echipă nouă, în timp ce Daniel Paraschiv şi Leo Bolgado vor reveni la formaţiile de unde au fost împrumutaţi, Real Oviedo, respectiv CFR Cluj.