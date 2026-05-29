Andrei Nicolescu a auzit ce a spus Florin Tănase şi i-a dat replica, înainte de Dinamo – FCSB: “Asta e realitatea”

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 9:59

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii înainte de Dinamo – FCSB, derby-ul pentru calificarea în turul doi preliminar de Conference League. Preşedintele “câinilor” a venit cu replica pentru Florin Tănase.

După barajul câştigat cu Botoşani, scor 4-3, Florin Tănase a fost întrebat dacă FCSB va fi outsider în meciul cu Dinamo. Acesta a transmis clar că roş-albaştrii vor fi favoriţi, amintind de victoriile categorice înregistrate în anii trecuţi în faţa marii rivale.

“(Porniţi ca outsideri cu Dinamo?) Cum să pornim ca outsideri în derby cu Dinamo? Pornim ca favoriţi. Forma contează într-un derby, dăruirea. I-am bătut de foarte multe ori în ultimii ani”, a spus Florin Tănase, înainte de Dinamo – FCSB.

Andrei Nicolescu a venit cu replica şi a transmis că Dinamo s-a schimbat faţă de perioada la care se referă Florin Tănase. Preşedintele “câinilor” a transmis că echipa lui Zeljko Kopic este pregătită să o învingă pe FCSB.

“Ei au fost într-o fază şi au trecut într-o altă fază când au început să câştige din ce în ce mai greu, iar apoi au pierdut şi au făcut egal. Realitatea de astăzi e că Dinamo e pregătită pentru meciul ăsta, nu mai e Dinamo de acum 3 ani, de acum 4 ani“, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro, înainte de Dinamo – FCSB.

Dinamo a învins-o pe FCSB în partida tur a acestui sezon regular. Derby-ul a fost unul spectaculos, “câinii” reuşind să se impună cu 4-3. În retur, cu FCSB gazdă, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

