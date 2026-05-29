Andrei Nicolescu a auzit ce a spus Florin Tănase şi i-a dat replica, înainte de Dinamo – FCSB: “Asta e realitatea”

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii înainte de Dinamo – FCSB, derby-ul pentru calificarea în turul doi preliminar de Conference League. Preşedintele “câinilor” a venit cu replica pentru Florin Tănase.

După barajul câştigat cu Botoşani, scor 4-3, Florin Tănase a fost întrebat dacă FCSB va fi outsider în meciul cu Dinamo. Acesta a transmis clar că roş-albaştrii vor fi favoriţi, amintind de victoriile categorice înregistrate în anii trecuţi în faţa marii rivale.

Andrei Nicolescu a auzit ce a spus Florin Tănase şi i-a dat replica, înainte de Dinamo – FCSB

“(Porniţi ca outsideri cu Dinamo?) Cum să pornim ca outsideri în derby cu Dinamo? Pornim ca favoriţi. Forma contează într-un derby, dăruirea. I-am bătut de foarte multe ori în ultimii ani”, a spus Florin Tănase, înainte de Dinamo – FCSB.

Andrei Nicolescu a venit cu replica şi a transmis că Dinamo s-a schimbat faţă de perioada la care se referă Florin Tănase. Preşedintele “câinilor” a transmis că echipa lui Zeljko Kopic este pregătită să o învingă pe FCSB.

“Ei au fost într-o fază şi au trecut într-o altă fază când au început să câştige din ce în ce mai greu, iar apoi au pierdut şi au făcut egal. Realitatea de astăzi e că Dinamo e pregătită pentru meciul ăsta, nu mai e Dinamo de acum 3 ani, de acum 4 ani“, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro, înainte de Dinamo – FCSB.