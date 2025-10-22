Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb - Antena Sport

Home | Fotbal | FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb

FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb

Andrei Nicolae Publicat: 22 octombrie 2025, 15:09

Comentarii
FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb

FCSB U19, în timpul unui meci de Youth League / Facebook FCSB

FCSB U19 a obținut o victorie împotriva lui Lokomotiva Zagreb U19 la meciul de debut al roș-albaștrilor în UEFA Youth League. Reveniți după 12 ani în competiția forului european destinată tinerilor, juniorii campioanei din Liga 1 s-au impus cu 3-2 în deplasare contra formației din Croația.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB este angrenată în acest moment în turul 2 preliminar al UEFA Youth League. Dacă va trece de Lokomotiva Zagreb, va întâlni câștigătoarea “dublei” dintre Brann (Norvegia) şi Akademia Puskas (Ungaria).

FCSB, victorie la debut în Youth League

Roș-albaștrii au avut o primă repriză extrem de bună și au intrat la pauză cu un avans de două goluri. Luca Ilie și Denis Colbășanu și-au trecut numele pe tabela de scor, care indica 2-0 după primele 45 de minute.

Croații au încercat să revină în joc și au marcat în minutul 60 prin Kraievski, însă la nouă minute distanță David Popa a dus scorul la 3-1. Lokomotiva Zagreb a reușit să mai marcheze un gol în minutul 80 prin Tomeljak, dar nu a putut forța egalarea, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2 pentru FCSB U19.

Cele două se vor întâlni pe 5 noiembrie în manșa retur, la Buftea, unde roș-albaștrii se pot califica mai departe.

Reclamă
Reclamă

Care este formatul acestui sezon de UEFA Youth League

În UEFA Youth League, echipele evoluează, în paralel, în grupa principală şi în tururi preliminare. Cum FCSB a ratat calificarea în grupa principală UEFA Champions League, a ajuns în faza tururilor preliminare. De partea cealaltă, cele 32 de echipe calificate în Champions League evoluează şi în Youth League, cu formaţii de U19.

Din cele 50 de echipe care iau startul pe traseul campioanelor, doar 10 se califică în primăvara UEFA Youth League, urmând ca acolo să întâlnească primele 22 de echipe din grupa principală.

Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Observator
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
18:04
Gigi Becali, mesaj pentru fani, după rezultatele catastrofale ale FCSB-ului: “E un moment când trebuie să zic”
17:40
Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45
17:25
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal”
17:14
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid
16:49
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament
16:38
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea”
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 4 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!