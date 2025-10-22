FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb - Antena Sport

FCSB U19 a obținut o victorie împotriva lui Lokomotiva Zagreb U19 la meciul de debut al roș-albaștrilor în UEFA Youth League. Reveniți după 12 ani în competiția forului european destinată tinerilor, juniorii campioanei din Liga 1 s-au impus cu 3-2 în deplasare contra formației din Croația.
FCSB este angrenată în acest moment în turul 2 preliminar al UEFA Youth League. Dacă va trece de Lokomotiva Zagreb, va întâlni câștigătoarea “dublei” dintre Brann (Norvegia) şi Akademia Puskas (Ungaria).
FCSB, victorie la debut în Youth League
Roș-albaștrii au avut o primă repriză extrem de bună și au intrat la pauză cu un avans de două goluri. Luca Ilie și Denis Colbășanu și-au trecut numele pe tabela de scor, care indica 2-0 după primele 45 de minute.
Croații au încercat să revină în joc și au marcat în minutul 60 prin Kraievski, însă la nouă minute distanță David Popa a dus scorul la 3-1. Lokomotiva Zagreb a reușit să mai marcheze un gol în minutul 80 prin Tomeljak, dar nu a putut forța egalarea, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2 pentru FCSB U19.
Cele două se vor întâlni pe 5 noiembrie în manșa retur, la Buftea, unde roș-albaștrii se pot califica mai departe.
Care este formatul acestui sezon de UEFA Youth League
În UEFA Youth League, echipele evoluează, în paralel, în grupa principală şi în tururi preliminare. Cum FCSB a ratat calificarea în grupa principală UEFA Champions League, a ajuns în faza tururilor preliminare. De partea cealaltă, cele 32 de echipe calificate în Champions League evoluează şi în Youth League, cu formaţii de U19.
Din cele 50 de echipe care iau startul pe traseul campioanelor, doar 10 se califică în primăvara UEFA Youth League, urmând ca acolo să întâlnească primele 22 de echipe din grupa principală.
