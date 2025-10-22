FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb - Antena Sport

FCSB U19 a obținut o victorie împotriva lui Lokomotiva Zagreb U19 la meciul de debut al roș-albaștrilor în UEFA Youth League. Reveniți după 12 ani în competiția forului european destinată tinerilor, juniorii campioanei din Liga 1 s-au impus cu 3-2 în deplasare contra formației din Croația.

FCSB este angrenată în acest moment în turul 2 preliminar al UEFA Youth League. Dacă va trece de Lokomotiva Zagreb, va întâlni câștigătoarea “dublei” dintre Brann (Norvegia) şi Akademia Puskas (Ungaria).

FCSB, victorie la debut în Youth League

Roș-albaștrii au avut o primă repriză extrem de bună și au intrat la pauză cu un avans de două goluri. Luca Ilie și Denis Colbășanu și-au trecut numele pe tabela de scor, care indica 2-0 după primele 45 de minute.

Croații au încercat să revină în joc și au marcat în minutul 60 prin Kraievski, însă la nouă minute distanță David Popa a dus scorul la 3-1. Lokomotiva Zagreb a reușit să mai marcheze un gol în minutul 80 prin Tomeljak, dar nu a putut forța egalarea, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2 pentru FCSB U19.

Cele două se vor întâlni pe 5 noiembrie în manșa retur, la Buftea, unde roș-albaștrii se pot califica mai departe.