Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: "Zilele bune pentru acest club vor reveni" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: “Zilele bune pentru acest club vor reveni”

Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: “Zilele bune pentru acest club vor reveni”

Radu Constantin Publicat: 22 octombrie 2025, 15:49

Comentarii
Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: Zilele bune pentru acest club vor reveni

Elias Charalambous, la conferința de presă

Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu Bologna, din etapa a treia de UEFA Europa League, programată joi, 23 octombrie, ora 19:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El face un apel către fani, pe care îi vrea în număr mare la stadion cu Bologna. “Trebuie să găsim un echilibru, avem experiență, suntem pregătiți. Acceptăm criticile din partea fanilor, normal, trebuie să jucăm pentru ei. Numai așa putem să schimbăm situația, să jucăm bine și să câștigăm meciurile. Eu sunt genul de persoană care vede mereu lucrurile într-o manieră pozitivă. Acești băieți au făcut mult pentru acest club. Jucătorii vor dori să-și ia revanșa mâine! Tricoul acestui club, istoria, totul ne obligă să facem o figură frumoasă. Știu că unii poate nu prea mai cred în noi, dar vă asigur că vor veni vremuri mai bune. Eu sunt pus aici să muncesc, să-i fac să-și crească nivelul. Toți trecem prin astfel de momente, dar nu cedăm. Înțelegem cum stau lucrurile, nu suntem proști! Credem că putem învinge în următoarea partidă”, a declarat Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.

Totodată, tehnicianul promite că FCSB va avea rezultate bune din nou şi nu se teme de Bologna. “Putem lupta cu orice club, mergem să batem orice echipă. Poate mulţi ne subestimează, dar zilele bune pentru acest club vor reveni. Fiecare echipă are astfel de momente. Şi bune si rele. Înţelegem situaţia destul de bine, nu suntem proşti”, a mai declarat Charalambous.

FCSB – Bologna se dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Observator
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
17:40
Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45
17:25
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal”
17:14
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid
16:49
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament
16:38
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea”
16:17
„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 4 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!