Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: "Zilele bune pentru acest club vor reveni" - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu Bologna, din etapa a treia de UEFA Europa League, programată joi, 23 octombrie, ora 19:45.

El face un apel către fani, pe care îi vrea în număr mare la stadion cu Bologna. “Trebuie să găsim un echilibru, avem experiență, suntem pregătiți. Acceptăm criticile din partea fanilor, normal, trebuie să jucăm pentru ei. Numai așa putem să schimbăm situația, să jucăm bine și să câștigăm meciurile. Eu sunt genul de persoană care vede mereu lucrurile într-o manieră pozitivă. Acești băieți au făcut mult pentru acest club. Jucătorii vor dori să-și ia revanșa mâine! Tricoul acestui club, istoria, totul ne obligă să facem o figură frumoasă. Știu că unii poate nu prea mai cred în noi, dar vă asigur că vor veni vremuri mai bune. Eu sunt pus aici să muncesc, să-i fac să-și crească nivelul. Toți trecem prin astfel de momente, dar nu cedăm. Înțelegem cum stau lucrurile, nu suntem proști! Credem că putem învinge în următoarea partidă”, a declarat Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.

Totodată, tehnicianul promite că FCSB va avea rezultate bune din nou şi nu se teme de Bologna. “Putem lupta cu orice club, mergem să batem orice echipă. Poate mulţi ne subestimează, dar zilele bune pentru acest club vor reveni. Fiecare echipă are astfel de momente. Şi bune si rele. Înţelegem situaţia destul de bine, nu suntem proşti”, a mai declarat Charalambous.

FCSB – Bologna se dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.