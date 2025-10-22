„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB - Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București - Antena Sport

Italienii au prefațat duelul dintre FCSB și Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Duelul se va disputa pe Arena Națională joi, de la ora 19:45, fiind în format live text pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa Bucureștiului, înaintea partidei pe care Bologna o va disputa cu campioana României. Aceștia au amintit de faptul că orașul era comparat cu Parisul, dar au subliniat și momentele dificile prin care au trecut locuitorii Capitalei.

Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna

De asemenea, jurnaliștii din Peninsulă au transmis că turiștii trebuie să viziteze și capitala României, pe care au comparat-o cu o „mică bijuterie”.

„București este capitala și cel mai populat oraș al României. Cea mai faimoasă poreclă a sa este ‘Micul Paris’, câștigată în prima jumătate a secolului al XX-lea pentru eleganța bulevardelor sale mărginite de copaci, cum ar fi Șoseaua Kiseleff, și pentru stilul neoclasic al multora dintre clădirile care amintesc de urbanismul parizian.

În timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureștiul a fost lovit puternic și a suferit pagube grave, iar în 1977 un cutremur devastator a provocat peste 1.400 de morți și a distrus multe clădiri. În anii 1980, regimul Ceaușescu a demolat o mare parte din centrul istoric pentru construcții în stil sovietic și abia după Revoluția din 1989 și intrarea în UE în 2007, orașul a început un proces de recuperare și îmbunătățire.