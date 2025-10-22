„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB - Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București - Antena Sport

Italienii au prefațat duelul dintre FCSB și Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Duelul se va disputa pe Arena Națională joi, de la ora 19:45, fiind în format live text pe as.ro.
Italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa Bucureștiului, înaintea partidei pe care Bologna o va disputa cu campioana României. Aceștia au amintit de faptul că orașul era comparat cu Parisul, dar au subliniat și momentele dificile prin care au trecut locuitorii Capitalei.
Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna
De asemenea, jurnaliștii din Peninsulă au transmis că turiștii trebuie să viziteze și capitala României, pe care au comparat-o cu o „mică bijuterie”.
„București este capitala și cel mai populat oraș al României. Cea mai faimoasă poreclă a sa este ‘Micul Paris’, câștigată în prima jumătate a secolului al XX-lea pentru eleganța bulevardelor sale mărginite de copaci, cum ar fi Șoseaua Kiseleff, și pentru stilul neoclasic al multora dintre clădirile care amintesc de urbanismul parizian.
În timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureștiul a fost lovit puternic și a suferit pagube grave, iar în 1977 un cutremur devastator a provocat peste 1.400 de morți și a distrus multe clădiri. În anii 1980, regimul Ceaușescu a demolat o mare parte din centrul istoric pentru construcții în stil sovietic și abia după Revoluția din 1989 și intrarea în UE în 2007, orașul a început un proces de recuperare și îmbunătățire.
Orașul București este o mică bijuterie care poate fi vizitată în câteva zile”, au notat italienii, înainte de FCSB – Bologna.
Juri Cisotti, gata de luptă pentru FCSB – Bologna
FCSB a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna din etapa a treia de Europa League, iar Juri Cisotti și Elias Charalambous au fost cei prezenți. Mijlocașul italian a vorbit despre importanța duelului de pe Arena Națională în vederea redresării formației, care vine după eșecul rușinos cu Metaloglobus din campionat.
“E un meci foarte interesant pentru noi. Avem şanse ne întoarcem pe calea bună. Eu sunt sigur că echipa este pregătită. E normal că suntem dezamăgiţi după ultimul rezultatul, ce s-a întâmplat în ultimul meci nu mai putem schimba nimic.
În Europa fiecare meci are o istorie diferită. Jucăm acasă, sper că avem suporterii alături de noi şi totul depinde de noi. În Europa se poate întâmpla orice, depinde de noi, cum începem meciul“, a spus Juri Cisotti la conferința de presă.
