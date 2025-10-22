Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB - Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | „O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București

„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București

Publicat: 22 octombrie 2025, 16:17

Comentarii
O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București

Jucătorii FCSB-ului, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Italienii au prefațat duelul dintre FCSB și Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Duelul se va disputa pe Arena Națională joi, de la ora 19:45, fiind în format live text pe as.ro. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa Bucureștiului, înaintea partidei pe care Bologna o va disputa cu campioana României. Aceștia au amintit de faptul că orașul era comparat cu Parisul, dar au subliniat și momentele dificile prin care au trecut locuitorii Capitalei. 

Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna 

De asemenea, jurnaliștii din Peninsulă au transmis că turiștii trebuie să viziteze și capitala României, pe care au comparat-o cu o „mică bijuterie”. 

„București este capitala și cel mai populat oraș al României. Cea mai faimoasă poreclă a sa este ‘Micul Paris’, câștigată în prima jumătate a secolului al XX-lea pentru eleganța bulevardelor sale mărginite de copaci, cum ar fi Șoseaua Kiseleff, și pentru stilul neoclasic al multora dintre clădirile care amintesc de urbanismul parizian. 

În timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureștiul a fost lovit puternic și a suferit pagube grave, iar în 1977 un cutremur devastator a provocat peste 1.400 de morți și a distrus multe clădiri. În anii 1980, regimul Ceaușescu a demolat o mare parte din centrul istoric pentru construcții în stil sovietic și abia după Revoluția din 1989 și intrarea în UE în 2007, orașul a început un proces de recuperare și îmbunătățire. 

Reclamă
Reclamă

Orașul București este o mică bijuterie care poate fi vizitată în câteva zile”, au notat italienii, înainte de FCSB – Bologna. 

Juri Cisotti, gata de luptă pentru FCSB – Bologna 

FCSB a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna din etapa a treia de Europa League, iar Juri Cisotti și Elias Charalambous au fost cei prezenți. Mijlocașul italian a vorbit despre importanța duelului de pe Arena Națională în vederea redresării formației, care vine după eșecul rușinos cu Metaloglobus din campionat. 

E un meci foarte interesant pentru noi. Avem şanse ne întoarcem pe calea bună. Eu sunt sigur că echipa este pregătită. E normal că suntem dezamăgiţi după ultimul rezultatul, ce s-a întâmplat în ultimul meci nu mai putem schimba nimic. 

Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județeCutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Reclamă

În Europa fiecare meci are o istorie diferită. Jucăm acasă, sper că avem suporterii alături de noi şi totul depinde de noi. În Europa se poate întâmpla orice, depinde de noi, cum începem meciul“, a spus Juri Cisotti la conferința de presă. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Observator
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
17:14
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid
16:49
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament
16:38
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea”
15:49
Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: “Zilele bune pentru acest club vor reveni”
15:35
Prima contră Charalambous-Gigi Becali? Antrenorul le răspunde criticilor lui Alibec: “Deschidem gura şi spunem orice”
15:25
“Nimeni nu e favorit. Nu mă interesează adversarul”. Juri Cisotti, gata de luptă pentru FCSB – Bologna
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 4 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 5 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii 6 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!