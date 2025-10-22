Prima contră Charalambous-Gigi Becali? Antrenorul le răspunde criticilor lui Alibec: "Deschidem gura şi spunem orice" - Antena Sport

Elias Charalambous a taxat vocile care îl cotestă pe Denis Alibec. Interesant este că unul dintre cei care l-a contestat pe atacant a fost chiar Gigi Becali. Şi fanii sunt supăraţi pe fotbalist, iar la ultmul meci, cu Metaloglobus, a existat un schimb de replici între fotbalist şi galerie.

“Nu există ultima şansă pentru Alibec. Nu suntem aici să judecăm un jucător după un meci. Trebuie să respectăm jucătorii. Noi judecăm jucătorii, ne trezim dimineaţa, deschidem gura şi spunem orice. Este prea mult cum sunt criticaţi jucătorii. Eu nu vorbesc aici de ce se întâmplă în România, ci în fotbal. Fotbaliştii au familii, mame, taţi, care aud asta. Este prea mult. Nu mă refer la nimeni”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.