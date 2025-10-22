Prima contră Charalambous-Gigi Becali? Antrenorul le răspunde criticilor lui Alibec: "Deschidem gura şi spunem orice" - Antena Sport

Elias Charalambous a taxat vocile care îl cotestă pe Denis Alibec. Interesant este că unul dintre cei care l-a contestat pe atacant a fost chiar Gigi Becali. Şi fanii sunt supăraţi pe fotbalist, iar la ultmul meci, cu Metaloglobus, a existat un schimb de replici între fotbalist şi galerie.
“Nu există ultima şansă pentru Alibec. Nu suntem aici să judecăm un jucător după un meci. Trebuie să respectăm jucătorii. Noi judecăm jucătorii, ne trezim dimineaţa, deschidem gura şi spunem orice. Este prea mult cum sunt criticaţi jucătorii. Eu nu vorbesc aici de ce se întâmplă în România, ci în fotbal. Fotbaliştii au familii, mame, taţi, care aud asta. Este prea mult. Nu mă refer la nimeni”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.
Becali nu exclude varianta ca Denis Alibec să plece în iarnă
Becali a anunţat că Alibec va juca în meciul cu Bologna din Europa League. FCSB – Bologna se dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
„Să plece dacă vrea. Habar n-am ce ziceți. Ce, mă uit eu la online? Stau liniștit, îmi văd de viața mea. Nu-mi trebuie, tată, mie. Habar n-am (n.r: dacă pleacă Alibec). E posibil. (n.r.: Îl vreți în continuare?) Păi abia a început treaba, trebuie să-l vedem. Hai să-l vedem joi dacă merită (n.r: în meciul cu Bologna). Dacă dă gol și câștigăm? Păi atunci ce să mai… o să joace joi și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru sport.ro.
