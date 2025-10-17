Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 17 octombrie 2025, 19:23

Comentarii
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!

Florin Talpan, în timpul unui interviu / Hepta

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan (51 de ani) a ieşit la atac după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor Europeni din palmaresul FCSB-ului.

Până acum, UEFA o recunoştea pe FCSB ca deţinătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986, deşi instanţele din România au decis că palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor îi aparţine clubului CSA Steaua.

Florin Talpan a ieşit la atac după ce UEFA i-a dat câştig de cauză Stelei în disputa cu Gigi Becali

“Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București.

Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență. Nu mi-a fost ușor să mă lupt Becali și cu generalii corupți din Ministerul Apărării Naționale, care de nenumărate ori mi-au pus numai piedici.

Dacă unii au ajuns generali fără să aibă realizările mele se impune ca de urgență conducerea Ministerului Apărării Naționale să mă avanseze la gradul de general și să îmi ofere funcția pe care o merit. Realizările mele sunt notabile”, a declarat Florin Talpan pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală”

Gigi Becali a avut şi el o reacţie furibundă după modificarea de pe site-ul UEFA, acolo unde din dreptul celor de la FCSB a fost ștearsă Cupa Campionilor Europeni. Mai mult decât atât, UEFA a trecut Cupa Campionilor cucerită în 1986 de roş-albaştri în contul celor de la Steaua București.

Imediat a venit și reacția patronului de la FCSB, care a abordat această temă, după ce a avut o discuție și cu avocații clubului. Acesta a explicat că o decizie oficială ar trebui să vină doar în contextul unei hotărâri judecătorești.

Latifundiarul din Pipera a avut o discuție și cu avocații săi, dar a transmis că din punctul său de vedere, nu sunt motive de îngrijorare în acest context.

Habar n-am. Lor le spune că nu pot emite pretenţii pentru palmares după anul 2000. Nu mai suntem câştigătoarea Cupei Campionilor? Ce să facem? Asta este România. Bun, au şters-o. Dar ei nici nu pot să o înscrie. Dacă nici ei nu sunt, atunci să nu aibă nimeni Cupa Campionilor. Că aşa e în România. De ce să avem asta în România? Nu e bine, nu vedeţi? Şi eu sunt supărat, dar nu am ce face.

Am vorbit acum cu avocaţii. Nu am primit nimic. Cred că este vorba de o hackăreală. Nu există aşa ceva. La UEFA se ia în considerare continuatorul. E adevărat că nu ne numim Steaua, dar suntem continuatorii.

Şi dacă suntem continuatorii, suntem deţinătorii. Alta e că schimbăm numele, altul e palmaresul. Palmaresul este ţinut de continuatori. Noi deţinem palmaresul din 2003 până în prezent, prin hotărâre judecătoarească.

Este o hackeăreală. Nu există aşa ceva. UEFA, ca să te şteargă, trebuie să existe o decizie. Este o aiureală”, a declarat patronul celor de la FCSB, pentru sursa citată.

Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă

Site-ul oficial al UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european.

Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti, club care şi deţine în muzeul de la Ghencea preţiosul trofeu adjudecat de militari cu 39 de ani în urmă.

Mai mult, în dreptul echipei lui Gigi Becali exista în palmaresul oferit de UEFA Cupa Campionilor Europeni, care a fost retras însă de cei care se ocupă de site-ul oficial al forului european. Acestia au trecut clubul ca fiind “Fotbal Club FCSB”.

De asemenea, Steaua Bucureşti apare şi la finala din 1989, pierdută 0-4 cu marele Milan. Totuşi, putem observa că UEFA nu a trecut încă o emblemă pentru clubul din Ghencea.

Comentarii


