Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament - Antena Sport

Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Daniel Graovac s-a refăcut și a fost prezent la antrenamentul susținut de campioană înaintea partidei din etapa a treia a grupei de Europa League.
Fundașul central de 32 de ani s-a accidentat în partida cu Oțelul din etapa a 11-a din Liga 1. Graovac a fost înlocuit în minutul 35 de Vlad Chiricheș, meciul fiind câștigat de FCSB cu 1-0.
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Daniel Graovac, prezent la antrenament
Daniel Graovac a ratat următoarele trei meciuri ale campioanei, cu Young Boys, din Europa League, și cu Universitatea Craiova și Metaloglobus, din campionat. Fundașul a fost însă surprins antrenându-se normal, alături de ceilalți jucători ai campioanei, înaintea meciului cu Bologna.
FCSB a primit astfel o veste excelentă, ținând cont de problemele de lot cu care se confruntă, după ce titularul din apărare, Mihai Popescu, s-a accidentat la națională și va sta departe de teren până la finalul sezonului.
În ciuda faptului că Daniel Graovac s-a antrenat înaintea meciului cu Bologna, Gigi Becali a transmis că Siyabonga Ngezana ar urma să facă echipă în centrul defensivei cu Mihai Lixandru.
„În apărare îl avem pe Ngezana. Vom încerca cu Lixandru și cu Baba Alhassan. Nu mai joc cu Baba fundaș central, că face numai greșeli!”, a spus Gigi Becali, înainte de FCSB – Bologna, conform fanatik.ro.
Daniel Graovac a fost transferat de FCSB la începutul sezonului, el fiind cotat la jumătate de milion de euro. În această stagiune, fundașul bosniac de 32 de ani a bifat 11 meciuri pentru campioană, reușind să marcheze un gol în meciul tur cu Drita, din preliminariile Europa League.
