Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament - Antena Sport

Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Daniel Graovac s-a refăcut și a fost prezent la antrenamentul susținut de campioană înaintea partidei din etapa a treia a grupei de Europa League.

Fundașul central de 32 de ani s-a accidentat în partida cu Oțelul din etapa a 11-a din Liga 1. Graovac a fost înlocuit în minutul 35 de Vlad Chiricheș, meciul fiind câștigat de FCSB cu 1-0.

Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Daniel Graovac, prezent la antrenament

Daniel Graovac a ratat următoarele trei meciuri ale campioanei, cu Young Boys, din Europa League, și cu Universitatea Craiova și Metaloglobus, din campionat. Fundașul a fost însă surprins antrenându-se normal, alături de ceilalți jucători ai campioanei, înaintea meciului cu Bologna.

FCSB a primit astfel o veste excelentă, ținând cont de problemele de lot cu care se confruntă, după ce titularul din apărare, Mihai Popescu, s-a accidentat la națională și va sta departe de teren până la finalul sezonului.

În ciuda faptului că Daniel Graovac s-a antrenat înaintea meciului cu Bologna, Gigi Becali a transmis că Siyabonga Ngezana ar urma să facă echipă în centrul defensivei cu Mihai Lixandru.