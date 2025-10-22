Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: "Îmi place mentalitatea" - Antena Sport

FCSB se pregătește pentru meciul cu Bologna, din etapa a treia a grupei principale Europa League. Campioana României nu traversează deloc o perioadă bună pe plan intern și speră ca o evoluție bună pe Arena Națională joi seară să le readucă încrederea roș-albaștrilor.
La antrenamentul oficial dinaintea partidei și-a făcut apariția și un fost atacant al celor de la FCSB. Este vorba de belgianul Harlem Gnohere, cel care va fi prezent și la meciul de joi de pe Arena Națională
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului, înaintea meciului cu Bologna: “Am venit să văd meciul”
Harlem Gnohere și-a făcut apariția la baza de pregătire a FCSB-ului, acolo unde echipa lui Elias Charalambous a efectuat antrenamentul oficial dinaintea meciului de joi seară cu Bologna. Belgianul a urmărit ședința de pregătire și a discutat câteva minute cu Mihai Pintilii, cel alături de care a jucat pentru FCSB.
“(n.r. Care e cel mai bun prieten al tău de la FCSB?) Denis Alibec. Cât am jucat cu Denis, am jucat bine și îmi place mentalitatea lui Alibec. (n.r. Ai venit să îi ții noroc?) Da.
Pintilii e prietenul meu. A făcut licența B în Belgia. (n.r. Ai venit doar în vizită?) Nu am venit pentru vizită, pentru a vedea meciul de mâine cu Bologna. Vineri mă întorc în Belgia”, a declarat Harlem Gnohere.
Ajuns la 37 de ani, Gnohere anunța în septembrie 2024 că se retrage din fotbal. Zilele trecute, belgianul a revenit asupra deciziei și a semnat un nou contract. El va juca la SC Montignies, formație de amatori.
Harlem Gnohere a ajuns în România în 2015, la Dinamo. În ianuarie 2017, el s-a transferat la FCSB, în schimbul a 250.000 de euro. În tricoul FCSB-ului, el a marcat 51 de goluri și a oferit 6 pase decisive în 115 meciuri. La Dinamo, belgianul a marcat 23 de goluri și a oferit 7 pase decisive, în 58 de meciuri, în toate competițiile.
