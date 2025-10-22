"Nimeni nu e favorit. Nu mă interesează adversarul". Juri Cisotti, gata de luptă pentru FCSB - Bologna - Antena Sport

FCSB a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna din etapa a treia de Europa League, iar Juri Cisotti și Elias Charalambous au fost cei prezenți. Mijlocașul italian a vorbit despre importanța duelului de pe Arena Națională în vederea redresării formației, care vine după eșecul rușinos cu Metaloglobus din campionat.

Cisotti e de părere că niciuna dintre echipe nu este favorită în confruntarea de joi, iar asta face frumos fotbalul din cupele europene. În discursul său, fotbalistul de 32 de ani a făcut apel și la suporteri, pe care îi așteaptă în număr cât mai mare pe cel mai mare stadion al țării.

În plus, jucătorul din “cizmă” nu s-a arătat interesat de Bologna, care în ochii specialiștilor e favorită certă, chiar dacă va veni cu rezervele la București. De altfel, trupa din nordul Italiei nu îl va avea nici pe antrenorul lor, Vincenzo Italiano, pe banca tehnică.

Discursul lui Juri Cisotti la conferința de presă

“E un meci foarte interesant pentru noi. Avem şanse ne întoarcem pe calea bună. Eu sunt sigur că echipa este pregătită. E normal că suntem dezamăgiţi după ultimul rezultatul, ce s-a întâmplat în ultimul meci nu mai putem schimba nimic.

În Europa fiecare meci are o istorie diferită. Jucăm acasă, sper că avem suporterii alături de noi şi totul depinde de noi. În Europa se poate întâmpla orice, depinde de noi, cum începem meciul.