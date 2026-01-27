Florin Costea a anunţat ce proiect a demarat în România. Va fi ajutat şi de Mihai Costea - Antena Sport

Florin Costea şi Mihai Costea rupeau plasele în România cu mai bine de un deceniu în urmă. Ajuns la 40 de ani, fratele mai mare vrea să “producă” fotbalişti de valoare care să-i calce pe urmă şi de aceea a ales să deschidă o academie.
Costea va deschide o şcoală de fotbal în Râmnicu Vâlcea, alăiri de fratele său, Mihai. Ideea i-a venit după ce a absolvit cursurile pentru rolul de director sportiv.
Florin Costea îşi deschide şcoală de fotbal
“Această decizie a venit mai mult datorită cursului pentru director sportiv. Au venit oficiali de la Brugge, Manchester City și ne-au prezentat lucruri. Încă nu este deschisă academia, cam la jumătatea lunii martie preconizez. Mai sunt niște lucruri de pus la punct. Vreau să le ofer copiilor din experiența mea și să-i ajut să ajungă în prima ligă, să facă performanță. În Râmnicu Vâlcea o să fie.
Mă voi ocupa cu fratele meu. Vreau să merg mai departe și ca director sportiv și să activez în cadrul unui club și să implementez strategia mea. Din păcate, în această zonă sunt puține opțiuni pentru cei mici. De la mine, fratele meu, Raul Rusescu, Bogdan Vătăjelu nu prea au mai fost jucători care să joace la nivel mare în România.
În momentul de față am un teren cu iarbă, normal. Vom începe pe iarbă și apoi ne vom dezvolta. Pe viitor aș vrea să avem baza noastră. Este greu la început, ca în orice domeniu. Sperăm să ne extindem de la an la an. De la 5-12 ani sunt grupele de copii pe care vrem să le facem, dar dacă sunt mai mici sau mai mari sunt bineveniți. Academia domnului Hagi este cea mai renumită din țară, asta e clar”, a spus Florin Costea, pentru digisport.ro.
Florin Costea, sub contract cu FCU Craiova
Florin Costea a evoluat ultima dată la ARO Câmpulung, din februarie 2023. Cu un an în urmă, el a revenit la FCU Craiova, unde ocupă şi acum postul de de director sportiv.
Florin Costea a evoluat la FCU Craiova în două perioade, între 2005 şi 2011 şi între 2018 şi 2019. În vara lui 2011, atacantul era transferat de Steaua, echipă alături de care a cucerit titlul.
În tricoul oltenilor, Florin Costea a fost golgheterul Ligii 1 în sezonul 2008-2009, atunci când reuşea să marcheze nu mai puţin de 17 goluri, în 33 de meciuri disputate.
