Florin Prunea, atac şocant la adresa lui Jurgen Klopp: "Papagal"! Presa internaţională a reacţionat după derapaj - Antena Sport

Florin Prunea (57 de ani) l-a atacat într-un mod incredibil pe fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp (58 de ani), care în prezent este şeful departamentului global de fotbal de la Red Bull.
Fostul portar al naţionalei, în prezent oficial UEFA, s-a legat şi de aspectul fizic al lui Jurgen Klopp.
Florin Prunea l-a făcut praf pe Jurgen Klopp! A comis şi un derapaj, legându-se de aspectul fizic al fostului antrenor al lui Liverpool
„Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo, să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr, când îl vedeam cum făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.
Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu… Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul – Klopp l-a inventat?) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea ‘Piști’ Kovacs”, a spus Florin Prunea pentru iamsport.ro.
Reacţia presei internaţionale după atacul incredibil al lui Florin Prunea
The Mirror a reacţionat rapid după atacul lui Florin Prunea. Publicaţia britanică a comentat şi derapajul lui Prunea, care s-a legat de aspectul fizic al lui Jurgen Klopp.
„Un oficial UEFA a lansat un atac incredibil la adresa lui Jürgen Klopp, vizându-i aspectul fizic, decizia de a pleca de la Liverpool și faptul că a acceptat un rol la Red Bull, susținând că este acolo ‘doar ca să încaseze bani’.
În limba română, el a folosit o expresie prin care, practic, l-a numit pe fostul antrenor al lui Liverpool ‘clovn’. Ulterior, Prunea și-a exprimat fără echivoc părerea despre neamț, ironizându-i și aspectul fizic”, a scris Mirror.
Jurgen Klopp a cucerit Liga Campionilor cu Liverpool în sezonul 2018 – 2019. În perioada mandatului său pe banca lui Liverpool, “Cormoranii” au mai jucat două finale ale Ligii Campionilor, ambele pierdute, în sezonul 2017-2018 şi 2021-2022. A cucerit un titlu în Anglia cu Liverpool, în sezonul 2019-2020. Totodată, mai are două titluri cu Borussia Dortmund, în sezoanele 2010-2011 şi 2011-2012. Klopp a dus-o pe Borussia Dortmund şi într-o finală de Liga Campionilor, pierdută cu Bayern Munchen, în sezonul 2012-2013.
- Îl cedează CFR pe Louis Munteanu la FCSB? Patronul campioanei pregătește un nou asalt la iarnă
- Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii
- Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul Dinamo – Rapid! Anunţul “câinilor”
- Spaniolii au reacționat după ce Ionuț Radu a revenit la națională după o pauză de doi ani: „A risipit îndoielile”
- Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă