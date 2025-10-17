Florin Prunea, atac şocant la adresa lui Jurgen Klopp: "Papagal"! Presa internaţională a reacţionat după derapaj - Antena Sport

Florin Prunea (57 de ani) l-a atacat într-un mod incredibil pe fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp (58 de ani), care în prezent este şeful departamentului global de fotbal de la Red Bull.

Fostul portar al naţionalei, în prezent oficial UEFA, s-a legat şi de aspectul fizic al lui Jurgen Klopp.

Florin Prunea l-a făcut praf pe Jurgen Klopp! A comis şi un derapaj, legându-se de aspectul fizic al fostului antrenor al lui Liverpool

„Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo, să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr, când îl vedeam cum făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.

Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu… Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul – Klopp l-a inventat?) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea ‘Piști’ Kovacs”, a spus Florin Prunea pentru iamsport.ro.

Reacţia presei internaţionale după atacul incredibil al lui Florin Prunea

The Mirror a reacţionat rapid după atacul lui Florin Prunea. Publicaţia britanică a comentat şi derapajul lui Prunea, care s-a legat de aspectul fizic al lui Jurgen Klopp.