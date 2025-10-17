Farul - FC Argeș (LIVE TEXT 20:30), meciul care deschide etapa a 13-a în Liga 1. Echipele de start - Antena Sport

Farul Constanța și FC Argeș deschid etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații se întâlnesc pe stadionul din Ovidiu, iar jocul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro.
Gruparea antrenată de Ianis Zicu este neînvinsă de două etape pe teren propriu, în timp ce formația nou promovată are două victorii și un rezultat de egalitate în ultimele trei deplasări.
Echipele de start la Farul – FC Argeș
- FARUL: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Țîru, C. Ganea – Vînă, Nikolov, Ramalho – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, De Oliveira, Banu, Radaslavescu, G. Iancu, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus. Antrenor: Ianis Zicu
- FC ARGEȘ: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Sierra, Garutti, Rață – Caio, Matos, R. Moldoveanu. Rezerve: Straton, Orozco, Tchassem, Seto, R. Popescu, Manole, Brobbey, Bettaieb, Y. Pîrvu, Blagaic, Borța. Antrenor: Bogdan Andone
FC Argeș, parcurs impresionant în acest sezon
Farul Constanța se află într-o situație dificilă, având patru etape consecutive fără victorie în campionatul intern. Gruparea antrenată de Ianis Zicu se află pe locul 9 după 12 runde, cu un total de 15 puncte
De partea cealaltă, FC Argeș impresionează la revenirea pe prima scenă în fotbalul românesc, având un parcurs impresionant în acest sezon. Aceștia sunt pe locul cinci, la doar trei puncte de liderul Botoșani.
- Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală”
- Îl cedează CFR pe Louis Munteanu la FCSB? Patronul campioanei pregătește un nou asalt la iarnă
- Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul Dinamo – Rapid! Anunţul “câinilor”
- Mihai Stoica l-a desființat pe George Găman, după erorile din Csikszereda – CFR: „Ar trebui să se lase”
- Mihai Stoica, replică pentru Mirel Rădoi, după atacul la Mircea Lucescu: „Sunt niște discuții fără sens”