Farul - FC Argeș (LIVE TEXT 20:30), meciul care deschide etapa a 13-a în Liga 1. Echipele de start - Antena Sport

Farul Constanța și FC Argeș deschid etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații se întâlnesc pe stadionul din Ovidiu, iar jocul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro.

Gruparea antrenată de Ianis Zicu este neînvinsă de două etape pe teren propriu, în timp ce formația nou promovată are două victorii și un rezultat de egalitate în ultimele trei deplasări.

Echipele de start la Farul – FC Argeș

FARUL: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Țîru, C. Ganea – Vînă, Nikolov, Ramalho – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve : R. Munteanu, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, De Oliveira, Banu, Radaslavescu, G. Iancu, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus. Antrenor: Ianis Zicu

FC Argeș, parcurs impresionant în acest sezon

Farul Constanța se află într-o situație dificilă, având patru etape consecutive fără victorie în campionatul intern. Gruparea antrenată de Ianis Zicu se află pe locul 9 după 12 runde, cu un total de 15 puncte

De partea cealaltă, FC Argeș impresionează la revenirea pe prima scenă în fotbalul românesc, având un parcurs impresionant în acest sezon. Aceștia sunt pe locul cinci, la doar trei puncte de liderul Botoșani.