"Mă denigrează". Mircea Lucescu, replică dură după atacul lui Mirel Rădoi: "Am greşit când am spus că-l stimez" - Antena Sport

Mircea Lucescu a venit cu replica după atacul lui Mirel Rădoi. Selecţionerul a avut şi el o reacţie dură după ce a aflat ce a spus antrenorul Universităţii Craiova.
Concret, Rădoi s-a plâns de faptul că “Il Luce” l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Antrenorul oltenilor a avut un discurs dur şi a transmis că astfel de lucruri nu ar trebui făcute de un selecţioner.
Mircea Lucescu, replică dură după atacul lui Mirel Rădoi
La scurt timp, a apărut şi replica lui Mircea Lucescu. Selecţionerul a transmis că se simte “denigrat” de cele spuse de Mirel Rădoi. Selecţionerul a declarat chiar şi faptul că regretă că în trecut a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului oltenilor.
“Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua.
Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?
Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume!
Eu încerc să fiu corect și amabil cu toți, iar unii ajung să se bage în seamă fără niciun sens. Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez.
Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra, cum se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro.
