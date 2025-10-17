"Ne jigneşte" Gabi Balint, supărat şi el pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat la selecţionerul naţionalei - Antena Sport

Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut”

Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0.

Il Luce s-a scuzat ulterior, susţinând că s-a gândit doar la moralul jucătorilor pe care FCSB îi avea la echipa naţională pentru meciul crucial cu Austria. Mirel Rădoi a venit cu declaraţiile la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Unirea Slobozia şi nu l-a iertat pe Lucescu.

“Chiar aici am primit un link în care eu nu am crezut până nu am verificat singur că un selecţioner al României poate avea o astfel de declaraţie în care sună un alt patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige în faţa alteia. Pentru mine e ceva şocant şi mă rezum la lucrurile astea. Se pare că este normal. Se pare că este normal.

V-am spus, eu am primit linkul, am citit şi până nu am intrat singur să scot această declaraţie… Eu nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa pe faţă, nu poţi să ieşi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă. Mergem înainte, v-am spus e încă un lucru pe care îl vom folosi ca motivaţie pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face decât să ne întârească.

(n.r. – Ai fost selecţioner, ai sunat vreodată aşa patroni?) Cel mai bine e să-i întrebaţi pe patroni, pe preşedinţi, pe antrenori dacă în afară de baftă le-am urat altceva. Nu mi-am permis să sun jucătorii fără acordul cluburilor”, a spus Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.