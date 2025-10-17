"Ne jigneşte" Gabi Balint, supărat şi el pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat la selecţionerul naţionalei - Antena Sport

După atacul lui Mirel Rădoi, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are parte de un alt mesaj dur transmis de un alt fost fotbalist al României.
Gabi Balint (62 de ani), care a cucerit Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 cu Steaua, este deranjat că Mircea Lucescu îi spune “Steaua” FCSB-ului.
Gabi Balint, deranjat că Mircea Lucescu îi spune “Steaua” FCSB-ului
Gabi Balint a fost unul dintre cei care au marcat la loviturile de departajare în finala Stelei cu Barcelona, de la Sevilla. Lăcătuş a înscris şi el de la punctul cu var, trimiţând în forţă, bară-gol. Regretatul Helmut Duckadam a apărat atunci 4 lovituri de departajare, intrând în Cartea Recordurilor.
FCSB a primit vineri o lovitură, site-ul UEFA operând modificarea potrivit căreia echipa lui Gigi Becali nu are în palmares Cupa Campionilor. Instanţa a decis definitiv în România că palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor îi aparţine clubului CSA Steaua.
„Ați văzut că Mircea Lucescu o ține într-una că FCSB e Steaua pentru el și nu vrea să se conformeze sau să se alinieze celor care… Nu se gândește și la noi, cei care am fost jucători la Steaua și care considerăm că e altfel.
Noi respectăm, eu, cel puțin, respect FCSB! Nu mai zic că spectatorii lor, fanii lor, sunt și fanii mei, din punctul lui de vedere. Dar, totuși, trebuie să respectăm niște lucruri, niște decizii judecătorești. Și aici, într-un fel, nea Mircea ne jignește pe noi. Am mai stat de vorbă cu foști jucători de la Steaua și am discutat și o face dinadins și nu e normal.
Pentru că o face public. A, dacă spunea la o masă, în cadru restrâns, era ok, era problema celor de acolo”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.
Mircea Lucescu refuză să îi spună FCSB echipei lui Gigi Becali. Selecţionerul transmitea că îşi asumă şi un proces cu clubul Armatei, dacă acesta va decide să îl dea în judecată fiindcă foloseşte numele “Steaua” atunci când vorbeşte despre FCSB.
Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut”
Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0.
Il Luce s-a scuzat ulterior, susţinând că s-a gândit doar la moralul jucătorilor pe care FCSB îi avea la echipa naţională pentru meciul crucial cu Austria. Mirel Rădoi a venit cu declaraţiile la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Unirea Slobozia şi nu l-a iertat pe Lucescu.
“Chiar aici am primit un link în care eu nu am crezut până nu am verificat singur că un selecţioner al României poate avea o astfel de declaraţie în care sună un alt patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige în faţa alteia. Pentru mine e ceva şocant şi mă rezum la lucrurile astea. Se pare că este normal. Se pare că este normal.
V-am spus, eu am primit linkul, am citit şi până nu am intrat singur să scot această declaraţie… Eu nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa pe faţă, nu poţi să ieşi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă. Mergem înainte, v-am spus e încă un lucru pe care îl vom folosi ca motivaţie pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face decât să ne întârească.
(n.r. – Ai fost selecţioner, ai sunat vreodată aşa patroni?) Cel mai bine e să-i întrebaţi pe patroni, pe preşedinţi, pe antrenori dacă în afară de baftă le-am urat altceva. Nu mi-am permis să sun jucătorii fără acordul cluburilor”, a spus Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.
