Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu

Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu

Publicat: 17 octombrie 2025, 9:28

Comentarii
Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu

Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş are mari şanse să fie titular în duelul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Partida din noiembrie e una extrem de importantă pentru “tricolori”, în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu s-a declarat impresionat de Lisav Eissat şi a transmis că pe el vrea să mizeze şi pentru duelul “de foc” cu Bosnia. Andrei Burcă va fi suspendat pentru acest duel, iar Mihai Popescu s-a accidentat în partida cu Austria, câştigată de “tricolori” cu 1-0.

Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia

Lisav Eissat a debutat în naţionala României în amicalul cu Moldova, încheiat cu scorul de 2-1 pentru “tricolori”. Fundaşul cu origini româneşti, care a jucat pentru naţionalele de juniori ale Israelului, ar putea face pereche în centrul defensivei cu Radu Drăguşin, în cazul în care stopperul lui Tottenham se va recupera complet după accidentare până atunci.

“Foarte bine a jucat (N.r. despre Eissat). Are 20 de ani. E posibil să joace el cu Bosnia. E posibil să-l vedeți titular. Nu avem soluții. E o pierdere foarte mare Burcă. Are o mare experiență. El e mai puțin util în jocul de construcție, dar prin poziționare face față jocului. Nu e decis încă.

Încercăm să ne pregătim de meciul cu Bosnia. Toți băieții sunt luptători. Eu am nevoie și de Stanciu, și de Marin. Am nevoie să se întoarcă Drăgușin. El s-a antrenat la noi, în cantonament. Nu cred că poate juca meciul următor. Mai sunt doar trei săptămâni. El încă n-a intrat. Mi-aș dori să vină, dar aș risca foarte mult. Nu cred că aș risca”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

România ocupă locul trei în grupa preliminară, cu 10 puncte, la trei puncte distanţă de Bosnia. “Tricolorii” au şanse matematice şi să se califice direct la World Cup 2026, fiind la cinci puncte distanţă de liderul grupei, Austria, care va înfrunta Bosnia şi Cipru în ultimele două meciuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Observator
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”
Fanatik.ro
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”
11:08
Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB. Decizia luată de campioni în privinţa echipei de start
10:55
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka. Victorie în trei seturi: “Sunt mulţumită de prestaţia mea”
10:36
Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor
10:20
Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo
10:06
Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie”
9:56
“Te faci de râs”. Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda
Vezi toate știrile
1 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 2 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 3 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme” 5 Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor 6 Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”