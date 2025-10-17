Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş are mari şanse să fie titular în duelul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Partida din noiembrie e una extrem de importantă pentru “tricolori”, în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie.

Mircea Lucescu s-a declarat impresionat de Lisav Eissat şi a transmis că pe el vrea să mizeze şi pentru duelul “de foc” cu Bosnia. Andrei Burcă va fi suspendat pentru acest duel, iar Mihai Popescu s-a accidentat în partida cu Austria, câştigată de “tricolori” cu 1-0.

Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia

Lisav Eissat a debutat în naţionala României în amicalul cu Moldova, încheiat cu scorul de 2-1 pentru “tricolori”. Fundaşul cu origini româneşti, care a jucat pentru naţionalele de juniori ale Israelului, ar putea face pereche în centrul defensivei cu Radu Drăguşin, în cazul în care stopperul lui Tottenham se va recupera complet după accidentare până atunci.

“Foarte bine a jucat (N.r. despre Eissat). Are 20 de ani. E posibil să joace el cu Bosnia. E posibil să-l vedeți titular. Nu avem soluții. E o pierdere foarte mare Burcă. Are o mare experiență. El e mai puțin util în jocul de construcție, dar prin poziționare face față jocului. Nu e decis încă.

Încercăm să ne pregătim de meciul cu Bosnia. Toți băieții sunt luptători. Eu am nevoie și de Stanciu, și de Marin. Am nevoie să se întoarcă Drăgușin. El s-a antrenat la noi, în cantonament. Nu cred că poate juca meciul următor. Mai sunt doar trei săptămâni. El încă n-a intrat. Mi-aș dori să vină, dar aș risca foarte mult. Nu cred că aș risca”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.