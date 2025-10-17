Farul Constanța și FC Argeș au remizat, scor 0-0, în meciul care a deschis etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații au avut câteva oportunități de a marca un gol care să le aducă victoria, însă precizia la finalizare a lipsit de ambele părți.
Pentru gruparea antrenată de Ianis Zicu, acesta a fost al cincilea meci consecutiv fără victorie în campionat, o situație destul de delicată pentru o formația care și-a propus un loc de play-off.
Bogdan Andone speră la un loc de play-off
Au fost puține faze de poartă vineri seară la meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș, încheiat cu scorul de 0-0. Disputa de la Ovidiu a avut puține momente spectaculoase, lucru remarcat și de Bogdan Andone.
Antrenorul formației nou promovate a vorbit despre acest aspect la flash-interviu și a vorbit despre șansele echipei sale la play-off. Acesta a prefațat și disputa cu Dinamo, de etapa viitoare. Andone a comentat și faza din finalul primei reprize, când Radu Petrescu a anulat un penalty.
„Au fost două reprize diferite, în prima am controlat noi jocul, a doua a fost a lor. Rezultat echitabil, sincer mă așteptam la un meci mai spectaculos. Poate pauza ne-a scos din ritm, a lipsit intensitatea la nivelul jocului, dar au lipsit fazele de poartă, golurile. Un joc din care trebuie să luăm doar partea bună.
(n. r. penalty anulat) Am auzit că a fost atins jucătorul. Sunt deciziile care le iau arbitri pe teren. Se întâmplă. Am luat un punct și trebuie să ne mulțumim că nu am luat gol. Trebuie să pregătim meciul cu Dinamo. Sunt curios să aflu acest răspuns, trebuie să facem tot ce depinde de noi, să ne luptăm pentru un loc de play-off.
E foarte important să avem caracter, să avem putere și mental și fizic, să menținem acest ritm, aceste rezultate pozitive. Le mulțumesc suporterilor. Meciul cu Dinamo este ca oricare altul, în contextul actual, Dinamo ar putea fi pe primul loc după această etapă. Dinamo joacă ofensiv. Mă aștept la un meci spectaculos”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.
