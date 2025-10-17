Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Bogdan Andone după penalty-ul anulat din meciul Farul - FC Argeş 0-0 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui Bogdan Andone după penalty-ul anulat din meciul Farul – FC Argeş 0-0

Reacţia lui Bogdan Andone după penalty-ul anulat din meciul Farul – FC Argeş 0-0

Daniel Işvanca Publicat: 17 octombrie 2025, 22:49

Comentarii
Reacţia lui Bogdan Andone după penalty-ul anulat din meciul Farul – FC Argeş 0-0

Bogdan Andone / SPORT PICTURES

Farul Constanța și FC Argeș au remizat, scor 0-0, în meciul care a deschis etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații au avut câteva oportunități de a marca un gol care să le aducă victoria, însă precizia la finalizare a lipsit de ambele părți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru gruparea antrenată de Ianis Zicu, acesta a fost al cincilea meci consecutiv fără victorie în campionat, o situație destul de delicată pentru o formația care și-a propus un loc de play-off.

Bogdan Andone speră la un loc de play-off

Au fost puține faze de poartă vineri seară la meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș, încheiat cu scorul de 0-0. Disputa de la Ovidiu a avut puține momente spectaculoase, lucru remarcat și de Bogdan Andone.

Antrenorul formației nou promovate a vorbit despre acest aspect la flash-interviu și a vorbit despre șansele echipei sale la play-off. Acesta a prefațat și disputa cu Dinamo, de etapa viitoare. Andone a comentat și faza din finalul primei reprize, când Radu Petrescu a anulat un penalty.

„Au fost două reprize diferite, în prima am controlat noi jocul, a doua a fost a lor. Rezultat echitabil, sincer mă așteptam la un meci mai spectaculos. Poate pauza ne-a scos din ritm, a lipsit intensitatea la nivelul jocului, dar au lipsit fazele de poartă, golurile. Un joc din care trebuie să luăm doar partea bună.

Reclamă
Reclamă

(n. r. penalty anulat) Am auzit că a fost atins jucătorul. Sunt deciziile care le iau arbitri pe teren. Se întâmplă. Am luat un punct și trebuie să ne mulțumim că nu am luat gol. Trebuie să pregătim meciul cu Dinamo. Sunt curios să aflu acest răspuns, trebuie să facem tot ce depinde de noi, să ne luptăm pentru un loc de play-off.

E foarte important să avem caracter, să avem putere și mental și fizic, să menținem acest ritm, aceste rezultate pozitive. Le mulțumesc suporterilor. Meciul cu Dinamo este ca oricare altul, în contextul actual, Dinamo ar putea fi pe primul loc după această etapă. Dinamo joacă ofensiv. Mă aștept la un meci spectaculos”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.

EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliuluiEXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
Observator
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
Fanatik.ro
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
22:30
LIVE VIDEORomânia – Slovacia 3-0! Tricolorele s-au calificat în semifinale la European! Băieţii luptă şi ei în sferturi
22:29
Farul – FC Argeș 0-0. Constănțenii ajung la cinci etape consecutive fără victorie în Liga 1
22:18
Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares!
22:06
Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia!
21:59
Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba”
21:46
Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 3 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”