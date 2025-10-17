Farul Constanța și FC Argeș au remizat, scor 0-0, în meciul care a deschis etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații au avut câteva oportunități de a marca un gol care să le aducă victoria, însă precizia la finalizare a lipsit de ambele părți.

Pentru gruparea antrenată de Ianis Zicu, acesta a fost al cincilea meci consecutiv fără victorie în campionat, o situație destul de delicată pentru o formația care și-a propus un loc de play-off.

Bogdan Andone speră la un loc de play-off

Au fost puține faze de poartă vineri seară la meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș, încheiat cu scorul de 0-0. Disputa de la Ovidiu a avut puține momente spectaculoase, lucru remarcat și de Bogdan Andone.

Antrenorul formației nou promovate a vorbit despre acest aspect la flash-interviu și a vorbit despre șansele echipei sale la play-off. Acesta a prefațat și disputa cu Dinamo, de etapa viitoare. Andone a comentat și faza din finalul primei reprize, când Radu Petrescu a anulat un penalty.

„Au fost două reprize diferite, în prima am controlat noi jocul, a doua a fost a lor. Rezultat echitabil, sincer mă așteptam la un meci mai spectaculos. Poate pauza ne-a scos din ritm, a lipsit intensitatea la nivelul jocului, dar au lipsit fazele de poartă, golurile. Un joc din care trebuie să luăm doar partea bună.