Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: "Niciodată nu lasă jucători aşa" - Antena Sport

Publicat: 17 octombrie 2025, 9:03

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali s-a decis şi îi va prelungi contractul unui titular de la FCSB. Mihai Stoica a transmis că Juri Cisotti va semna o nouă înţelegere cu formaţia campioană.

Mijlocaşul italian de 32 de ani a semnat cu FCSB la începutul acestui an. Gigi Becali a plătit suma de 200.000 de euro pentru a-l transfera de la Oţelul.

Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul lui Juri Cisotti

Juri Cisotti a devenit rapid jucător de bază la FCSB, fiind unul dintre cei mai lăudaţi de către patron. Italianul mai are contract cu FCSB până în 2027, însă Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali îi va oferi acestuia o nouă înţelegere, pentru încă două sezoane.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei s-a declarat convins de faptul că Becali va lua această decizie, date fiind şi laudele pe care i le-a adus lui Cisotti din momentul transferului la FCSB.

“I se va propune prelungirea! Clar! Sunt sigur. Mai are, dar i se va propune. Gigi Becali niciodată nu lasă jucătorii importanţi în ultimul an de contract, chiar sunt jucători care mai au trei ani şi zice că nu riscă. La noi toţi jucătorii importanţi au aşa, patru-cinci ani”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Juri Cisotti este cotat la suma de 800.000 de euro, conform site-urilor de specialitate. În acest sezon, el a evoluat atât în banda stânga a atacului, cât şi la mijloc, bifând în total 21 de meciuri, în toate competiţiile. El a marcat trei goluri, unul în duelul cu Drita, din preliminariile Europa League, unul cu Shkendija, în preliminariile Champions League, şi încă unul în Liga 1, în meciul cu CFR Cluj.

