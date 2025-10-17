Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” - Antena Sport

O modificare a avut loc pe site-ul UEFA, acolo unde din dreptul celor de la FCSB a fost ștearsă Cupa Campionilor Europeni. Mai mult decât atât, aceștia au trecut-o în contul celor de la Steaua București.

Imediat a venit și reacția patronului de la FCSB, care a abordat această temă, după ce a avut o discuție și cu avocații clubului. Acesta a explicat că o decizie oficială ar trebui să vină doar în contextul unei hotărâri judecătorești.

Gigi Becali, exploziv după modificarea de pe site-ul UEFA: „Sunt supărat, dar nu am ce face”

Patronul celor de la FCSB a reacționat la scurt timp după modificarea apărută pe site-ul forului continental. Acolo, din dreptul campioanei României a fost ștearsă Cupa Campionilor Europeni din 1986 și trecută în dreptul Stelei.

Latifundiarul din Pipera a avut o discuție și cu avocații săi, dar a transmis că din punctul său de vedere, nu sunt motive de îngrijorare în acest context.

„Habar n-am. Lor le spune că nu pot emite pretenţii pentru palmares după anul 2000. Nu mai suntem câştigătoarea Cupei Campionilor? Ce să facem? Asta este România. Bun, au şters-o. Dar ei nici nu pot să o înscrie. Dacă nici ei nu sunt, atunci să nu aibă nimeni Cupa Campionilor. Că aşa e în România. De ce să avem asta în România? Nu e bine, nu vedeţi? Şi eu sunt supărat, dar nu am ce face.