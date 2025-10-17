Vlad Dragomir, în formă maximă după prestația din meciul cu Austria! Reușită de senzație pentru Pafos - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 17 octombrie 2025, 22:58

Vlad Dragomir / X @pafos

Vlad Dragomir a fost rezervă vineri seară în partida dintre Pafos și Ethnikos Achnas, din etapa cu numărul 7 a primei ligi cipriote. Românul a fost introdus pe teren spre final și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

Golul acestuia vine la doar câteva zile după evoluția de excepție din meciul contra Austriei, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Vlad Dragomir, gol în meciul cu Ethnikos Achnas

Vlad Dragomir trece prin momente bune, la doar câteva zile după ce a avut o evoluție fantastică în meciul dintre România și Austria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mijlocașul român a fost introdus pe teren în locul lui David Luiz în partida dintre Pafos și Ethnikos Achnas, iar fotbalistul a reușit să marcheze golul de 3-0.

Dragomir l-a executat pe portarul advers cu un șut plasat excelent, din afara careului de 16 metri. Este al doilea gol al sezonului pentru Vlad, care a mai punctat și în jocul cu AEK Larnaca.

