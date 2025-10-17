Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares! - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a reacţionat după ce pe site-ul UEFA s-a operat modificarea în urma căreia FCSB a fost “deposedată” de Cupa Campionilor Europeni. Chiar dacă CSA Steaua a obţinut în instanţă palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor, pe site-ul UEFA apărea anterior că FCSB a cucerit Cupa Campionilor. Gigi Becali chiar încasa un bonus de la UEFA pentru acest lucru.

UEFA a trecut acum Cupa Campionilor în dreptul Stelei Bucureşti. Totodată, a identificat clubul lui Gigi Becali ca fiind “Fotbal Club FCSB”, aşa cum se numeşte în acte.

Mihai Stoica: “Mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA”

„Chiar mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA. Noi suntem FCSB, am câștigat untimele două campionate, două Supercupe, ne-am calificat de două ori în Europa League. Nu ne afectează în niciun fel. Probabil vom fi înștiințați de cineva de la UEFA sau, cine știe, ce o fi făcut cineva de la site-ul UEFA.

Știi ce e posibil, în opinia mea? Steaua în 1985-1986 avea o siglă. Seamănă cu cea din 2003, dar e alta. S-ar putea ca UEFA să caute sigla pe care o avea în 1986. Era foarte simplu să ia logo-ul de la CSA, era foarte simplu. E haos acolo, îți dai seama.

Ce este important este că noi suntem continuatoarea. Când s-a trecut în 2003 am plecat cu coeficientul făcut până atunci. L-am mai îmbunătățit, l-am mai stricat”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.