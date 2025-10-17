Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares! - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a reacţionat după ce pe site-ul UEFA s-a operat modificarea în urma căreia FCSB a fost “deposedată” de Cupa Campionilor Europeni. Chiar dacă CSA Steaua a obţinut în instanţă palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor, pe site-ul UEFA apărea anterior că FCSB a cucerit Cupa Campionilor. Gigi Becali chiar încasa un bonus de la UEFA pentru acest lucru.
UEFA a trecut acum Cupa Campionilor în dreptul Stelei Bucureşti. Totodată, a identificat clubul lui Gigi Becali ca fiind “Fotbal Club FCSB”, aşa cum se numeşte în acte.
Mihai Stoica: “Mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA”
„Chiar mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA. Noi suntem FCSB, am câștigat untimele două campionate, două Supercupe, ne-am calificat de două ori în Europa League. Nu ne afectează în niciun fel. Probabil vom fi înștiințați de cineva de la UEFA sau, cine știe, ce o fi făcut cineva de la site-ul UEFA.
Știi ce e posibil, în opinia mea? Steaua în 1985-1986 avea o siglă. Seamănă cu cea din 2003, dar e alta. S-ar putea ca UEFA să caute sigla pe care o avea în 1986. Era foarte simplu să ia logo-ul de la CSA, era foarte simplu. E haos acolo, îți dai seama.
Ce este important este că noi suntem continuatoarea. Când s-a trecut în 2003 am plecat cu coeficientul făcut până atunci. L-am mai îmbunătățit, l-am mai stricat”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Site-ul oficial al UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european.
Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti, club care şi deţine în muzeul de la Ghencea preţiosul trofeu adjudecat de militari cu 39 de ani în urmă.
Mai mult, în dreptul echipei lui Gigi Becali exista în palmaresul oferit de UEFA Cupa Campionilor Europeni, care a fost retras însă de cei care se ocupă de site-ul oficial al forului european. Acestia au trecut clubul ca fiind “Fotbal Club FCSB”.
De asemenea, Steaua Bucureşti apare şi la finala din 1989, pierdută 0-4 cu marele Milan. Totuşi, putem observa că UEFA nu a trecut încă o emblemă pentru clubul din Ghencea.
- Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia!
- Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba”
- Farul – FC Argeș 0-0. Constănțenii caută victoria după patru etape fără succes
- Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului”
- Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: „Asta a fost o găselniță”