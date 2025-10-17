România - Slovacia şi România - Suedia LIVE VIDEO (20:00). Tricolorii şi tricolorele luptă pentru semifinalele de la European - Antena Sport

România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se va disputa de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, şi echipa masculină a României va lupta pentru calificarea în “careul de aşi”, urmând să înfrunte Suedia.

“Tricolorele” sunt principalele favorite ale competiţiei care se desfăşoare în Zadar. Pentru calificarea în sferturi, româncele s-au impus în confruntarea cu Serbia, scor 3-2, Bernadette Szocs reuşind să aducă două puncte pentru România, celălalt fiind adus de Andreea Dragoman.

România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00)

Slovacia a învins Croaţia în optimi, scor 3-1. Înaintea acestei confruntări, adversarele tricolorelor de azi au fost învinse de Ucraina şi au bătut Turcia în grupă.

Naţionala fetelor , formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, s-a impus în confruntările cu Ţara Galilor şi cu Luxemburg, în grupă.

La masculin, România este cap de serie numărul 6, iar în optimi a trecut de Serbia fără emoţii, scor 3-0. Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu au adus punctele pentru “tricolori”.