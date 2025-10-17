Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului” - Antena Sport

Război deschis între selecționerul Mircea Lucescu și cei din cadrul clubului Universitatea Craiova. Gigi Becali a anunțat după meciul cu Austria că „Il Luce” i-a urat noroc în jocul cu Universitatea Craiova, iar dezvăluirea patronului de la FCSB i-a enervat la culme pe oficialii din Bănie.
În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a avut un discurs devastator la cel care ocupă funcția de antrenor principal la selecționata tricoloră.
Mihai Rotaru, război cu Mircea Lucescu: „A pierdut simțul realității”
Declarațiile făcute de Gigi Becali au declanșat un adevărat război între Universitatea Craiova și selecționerul Mircea Lucescu. Mirel Rădoi a fost primul care l-a luat la rost pe tehnicianul de 80 de ani, care a venit cu o replică pe măsură.
În aceeași zi, a venit rândul lui Mihai Rotaru să lanseze un atac lipsit de menajamente la adresa antrenorului român. Finanțatorul celor de la Universitatea Craiova nu a avut milă de Lucescu.
„Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în dezechilibru. A pierdut simțul realității, dar a câștigat, în schimb, simțul ridicolului.
Nu am discutat cu Mirel nici înainte, nici după declarațiile selecționerului, dar am simțit aceeași revoltă atunci când le-am citit și pot spune că altfel am revăzut meciul cu FCSB și ce s-a întâmplat pe teren.
Știm cu toții că, alături de domnul Pădureanu (n.r. Jean Pădureanu), selecționerul a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc și aici mă refer nu doar la atenția la detalii, ci la organizarea macro-sistemului — vezi crearea Victoriei București și promovarea Flacăra Moreni”.
Mihai Rotaru: „Îmi imaginez cum a arătat întâlnirea de atunci cu generalii de securitate”
„Îmi imaginez cum a arătat întâlnirea de atunci cu generalii de securitate, prin care le cerea nu doar să protejeze Dinamo, ci și să creeze plusvaloare prin înființarea sateliților.
Și atunci, de ce nu ne-am putea imagina o întâlnire în zilele noastre între selecționer și factorii de răspundere din fotbalul românesc, care ar putea suna cam așa: ‘Meciul cu Austria este extrem de important pentru viitorul naționalei și am nevoie ca să se alinieze planetele pentru a reuși.
Având în vedere că am cei mai mulți jucători de la domnul Becali, vreau să facem tot posibilul ca ei să vină cu moralul ridicat, deci ne trebuie o victorie a lor împotriva Universității Craiova, pentru că ei au doar doi jucători la lot și mulțimea trebuie să dicteze.’ Ipotetic vorbind”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit iamsport.ro.
