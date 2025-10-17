Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului” - Antena Sport

Război deschis între selecționerul Mircea Lucescu și cei din cadrul clubului Universitatea Craiova. Gigi Becali a anunțat după meciul cu Austria că „Il Luce” i-a urat noroc în jocul cu Universitatea Craiova, iar dezvăluirea patronului de la FCSB i-a enervat la culme pe oficialii din Bănie.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a avut un discurs devastator la cel care ocupă funcția de antrenor principal la selecționata tricoloră.

Mihai Rotaru, război cu Mircea Lucescu: „A pierdut simțul realității”

Declarațiile făcute de Gigi Becali au declanșat un adevărat război între Universitatea Craiova și selecționerul Mircea Lucescu. Mirel Rădoi a fost primul care l-a luat la rost pe tehnicianul de 80 de ani, care a venit cu o replică pe măsură.

În aceeași zi, a venit rândul lui Mihai Rotaru să lanseze un atac lipsit de menajamente la adresa antrenorului român. Finanțatorul celor de la Universitatea Craiova nu a avut milă de Lucescu.

„Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în dezechilibru. A pierdut simțul realității, dar a câștigat, în schimb, simțul ridicolului.