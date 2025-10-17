Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: "E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă" - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: "E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă"

Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: "E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă"

Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă”

Publicat: 17 octombrie 2025, 13:03

Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă

Mirel Rădoi, la conferinţa de presă

Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0.

Il Luce s-a scuzat ulterior, susţinând că s-a gândit doar la moralul jucătorilor pe care FCSB îi avea la echipa naţională pentru meciul crucial cu Austria. Mirel Rădoi a venit cu declaraţiile la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Unirea Slobozia şi nu l-a iertat pe Lucescu.

Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu

“Chiar aici am primit un link în care eu nu am crezut până nu am verificat singur că un selecţioner al României poate avea o astfel de declaraţie în care sună un alt patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige în faţa alteia. Pentru mine e ceva şocant şi mă rezum la lucrurile astea. Se pare că este normal. Se pare că este normal.

V-am spus, eu am primit linkul, am citit şi până nu am intrat singur să scot această declaraţie… Eu nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa pe faţă, nu poţi să ieşi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă. Mergem înainte, v-am spus e încă un lucru pe care îl vom folosi ca motivaţie pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face decât să ne întârească.

(n.r. – Ai fost selecţioner, ai sunat vreodată aşa patroni?) Cel mai bine e să-i întrebaţi pe patroni, pe preşedinţi, pe antrenori dacă în afară de baftă le-am urat altceva. Nu mi-am permis să sun jucătorii fără acordul cluburilor”, a spus Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.

