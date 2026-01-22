Florinel Coman a marcat din nou, într-un meci dramatic pentru Al-Gharafa. Gestul făcut după gol - Antena Sport

Florinel Coman (27 de ani) a marcat din nou pentru Al-Gharafa. Internaționalul român a punctat într-un meci dramatic, încheiat la loviturile de departajare.
Al-Gharafa a întâlnit-o pe Al Sharjah în Supercupa Emiratelor Arabe Unite și Qatarului. După 90 de minute, scorul a fost de 1-1, echipa lui Florinel Coman fiind învinsă la loviturile de departajare.
Florinel Coman a marcat din nou la Al-Gharafa
După golul marcat în campionat la începutul anului, în urmă cu două runde, Florinel Coman a punctat din nou. Internaționalul român a deschis scorul în meciul cu Al Sharjah în minutul 64.
Coman a primit o pasă în interiorul careului de la Djalo, a driblat un adversar și a șutat cu stângul la colțul lung, portarul de la Al Sharjah fiind fără șanse.
Goal Florinel Coman 💫 pic.twitter.com/onKCSUEfvo
— TheFootballZone (@football_t69515) January 22, 2026
Imediat după golul înscris, Florinel Coman s-a uitat către banca de rezerve și i-a bătut cuiva obrazul. Acesta a fost al doilea gol marcat de internaționalul român, în ultimele trei meciuri bifate pentru Al-Gharafa.
Luan Pereira a reușit să egaleze în minutul 73, din pasa lui Rashid. La loviturile de departajare, Jang Hyun-Soo a ratat pentru Al-Gharafa, după ce Florinel Coman reușise să transforme de la punctul cu var. Pentru Al Sharjah, au reușit să puncteze toți cei cinci executanți, astfel că fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu a câștigat partida.
