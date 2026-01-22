Florinel Coman a marcat din nou, într-un meci dramatic pentru Al-Gharafa. Gestul făcut după gol - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 20:37

Florinel Coman, în timpul unui meci la Al Gharafa / Profimedia

Florinel Coman (27 de ani) a marcat din nou pentru Al-Gharafa. Internaționalul român a punctat într-un meci dramatic, încheiat la loviturile de departajare. 

 Al-Gharafa a întâlnit-o pe Al Sharjah în Supercupa Emiratelor Arabe Unite și Qatarului. După 90 de minute, scorul a fost de 1-1, echipa lui Florinel Coman fiind învinsă la loviturile de departajare. 

 Florinel Coman a marcat din nou la Al-Gharafa 

 După golul marcat în campionat la începutul anului, în urmă cu două runde, Florinel Coman a punctat din nou. Internaționalul român a deschis scorul în meciul cu Al Sharjah în minutul 64.  

 Coman a primit o pasă în interiorul careului de la Djalo, a driblat un adversar și a șutat cu stângul la colțul lung, portarul de la Al Sharjah fiind fără șanse.  

 Imediat după golul înscris, Florinel Coman s-a uitat către banca de rezerve și i-a bătut cuiva obrazul. Acesta a fost al doilea gol marcat de internaționalul român, în ultimele trei meciuri bifate pentru Al-Gharafa.  

 Luan Pereira a reușit să egaleze în minutul 73, din pasa lui Rashid. La loviturile de departajare, Jang Hyun-Soo a ratat pentru Al-Gharafa, după ce Florinel Coman reușise să transforme de la punctul cu var. Pentru Al Sharjah, au reușit să puncteze toți cei cinci executanți, astfel că fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu a câștigat partida. 

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 6 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open
