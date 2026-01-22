Florinel Coman a marcat din nou, într-un meci dramatic pentru Al-Gharafa. Gestul făcut după gol - Antena Sport

Florinel Coman, în timpul unui meci la Al Gharafa / Profimedia

Florinel Coman (27 de ani) a marcat din nou pentru Al-Gharafa. Internaționalul român a punctat într-un meci dramatic, încheiat la loviturile de departajare.

Al-Gharafa a întâlnit-o pe Al Sharjah în Supercupa Emiratelor Arabe Unite și Qatarului. După 90 de minute, scorul a fost de 1-1, echipa lui Florinel Coman fiind învinsă la loviturile de departajare.

Florinel Coman a marcat din nou la Al-Gharafa

După golul marcat în campionat la începutul anului, în urmă cu două runde, Florinel Coman a punctat din nou. Internaționalul român a deschis scorul în meciul cu Al Sharjah în minutul 64.

Coman a primit o pasă în interiorul careului de la Djalo, a driblat un adversar și a șutat cu stângul la colțul lung, portarul de la Al Sharjah fiind fără șanse.