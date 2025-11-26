Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului - Antena Sport

Românul Radu Drăgușin nu a mai jucat de 10 luni pentru Tottenham, fiind accidentat grav. El este acum a patra opțiune pentru postul de fundaș central și ar putea pleca în iarnă de la Tottenham. Au fost mai multe veşti venite din Anglia, care îl dădeau pe jucătorul naţionalei României chiar transferat la Inter, acolo unde Chivu este antrenor.

Florin Manea a anunţat că Radu Drăgușin nu va pleca de la Tottenham, iar Inter trebuie să mai aştepte.

”Nu pleacă nicăieri, nici împrumut, nici definitiv, până în vară Radu nu se mișcă. Trebuie să intervină ceva foarte… care să-l facă să plece. Lucrurile nu se mișcă, nici la Inter, niciunde, el se concentrează să joace.

Se antrenează normal, cred că ar putea fi pregătit pentru selecție în următoarea săptămâna”, a spus Florin Manea pentru iAMsport.ro. Radu Drăguşin este monitorizat de Inter de multă vreme, dar accidentarea fotbalistului reprezintă o problemă. Italienii aşteaptă să vadă dacă fotbalistul face faţă în campionat, pentru ca apoi să facă o propunere oficială.