Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: "E foarte important" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important”

Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important”

Publicat: 26 noiembrie 2025, 20:15

Comentarii
Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: E foarte important

Filipe Coelho / Sport Pictures

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că FSV Mainz este unul dintre cei mai dificili adversari din Conference League, dar a subliniat că meciul direct de joi reprezintă o provocare pentru formaţia sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Ne aşteaptă un meci extrem de greu, împotriva unei echipe foarte puternice, cu un antrenor foarte bun şi cu jucători de mare valoare. Dar noi muncim mult pentru a pregăti acest meci, aşa că vom fi gata să intrăm pe teren mâine şi să obţinem un rezultat bun. E foarte important ca stadionul să fie plin şi suporterii să fie de partea noastră mâine seară.

Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important”

Mainz este una dintre cele mai dificile echipe pe care le putem întâlni în această fază a competiţiei, dar, în acelaşi timp, este o provocare foarte bună pentru noi. Ca echipă, ca şi club, ca şi oraş, vom vedea mâine seară ce putem să realizăm”, a afirmat tehnicianul portughez.

“Ne pregătim să întâlnim o echipă importantă a Germaniei, pentru mine nu contează locul pe care îl ocupă în clasament (penultimul – 17, n. red.). Noi ne facem analiza noastră şi nu ne bazăm deloc pe locul lor din campionat. Am pregătit bine meciul, am încredere în toţi jucătorii şi mâine vom lupta ca o echipă care va da totul pentru victorie. Să joci în faţa unui stadion plin este una dintre plăcerile fotbalului. Aşa că noi vom face totul pentru ca la final suporterii să fie mulţumiţi de ceea ce am realizat noi pe teren. Dar trebuie să fim şi modeşti în acelaşi timp”, a adăugat tehnicianul.

Instalat în urmă cu doar două săptămâni la conducerea Universităţii Craiova, Filipe Coelho s-a arătat mulţumit de modul în care se pregătesc elevii săi.

Reclamă
Reclamă

“Aşa este fotbalul acum, trebuie să pregătim meciurile într-un timp foarte scurt. Nu trebuie însă să uităm că jucătorii nu sunt nişte roboţi. Totuşi, ei lucrează extrem de bine şi sunt foarte mulţumit de ei”, a explicat antrenorul.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte formaţia germană FSV Mainz, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a patra a Conference League.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
22:15
LIVE SCOREAtletico Madrid – Inter se joacă ACUM. Gol controversat primit de echipa lui Chivu. Man, titular cu Liverpool
22:04
Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor
21:10
“Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz
21:07
Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului
21:00
UPDATEIulian Chiriță va lupta pentru aur la CM de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca! Victorie superbă la dublu mixt
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Campionul bun la toate
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi