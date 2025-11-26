Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: "E foarte important" - Antena Sport

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că FSV Mainz este unul dintre cei mai dificili adversari din Conference League, dar a subliniat că meciul direct de joi reprezintă o provocare pentru formaţia sa.

“Ne aşteaptă un meci extrem de greu, împotriva unei echipe foarte puternice, cu un antrenor foarte bun şi cu jucători de mare valoare. Dar noi muncim mult pentru a pregăti acest meci, aşa că vom fi gata să intrăm pe teren mâine şi să obţinem un rezultat bun. E foarte important ca stadionul să fie plin şi suporterii să fie de partea noastră mâine seară.

Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important”

Mainz este una dintre cele mai dificile echipe pe care le putem întâlni în această fază a competiţiei, dar, în acelaşi timp, este o provocare foarte bună pentru noi. Ca echipă, ca şi club, ca şi oraş, vom vedea mâine seară ce putem să realizăm”, a afirmat tehnicianul portughez.

“Ne pregătim să întâlnim o echipă importantă a Germaniei, pentru mine nu contează locul pe care îl ocupă în clasament (penultimul – 17, n. red.). Noi ne facem analiza noastră şi nu ne bazăm deloc pe locul lor din campionat. Am pregătit bine meciul, am încredere în toţi jucătorii şi mâine vom lupta ca o echipă care va da totul pentru victorie. Să joci în faţa unui stadion plin este una dintre plăcerile fotbalului. Aşa că noi vom face totul pentru ca la final suporterii să fie mulţumiţi de ceea ce am realizat noi pe teren. Dar trebuie să fim şi modeşti în acelaşi timp”, a adăugat tehnicianul.

Instalat în urmă cu doar două săptămâni la conducerea Universităţii Craiova, Filipe Coelho s-a arătat mulţumit de modul în care se pregătesc elevii săi.