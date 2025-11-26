"Aş putea antrena Inter" Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 noiembrie 2025, 15:44

Diego Simeone, la meciul cu Real Madrid - Profimedia Images

Antrenorul echipei Atlético Madrid, Diego Simeone, a declarat într-o conferinţă de presă înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, că s-ar vedea antrenând la clubul italian.

Cu câteva ore înainte de unul dintre meciurile importante din Liga Campionilor, între Atlético Madrid şi Inter Milano, Simeone şi-a imaginat un viitor… în cadrul clubului advers.

Diego Simeone: “Aş putea antrena Inter într-o zi”

Argentinianul, o figură emblematică a echipei pe care o antrenează din 2011, ceea ce îl face al doilea antrenor cu cea mai lungă vechime în top 5 european, după Frank Schmidt, la cârma echipei Heidenheim din 2007, a vorbit deschis despre posibilitatea de a prelua banca tehnică a nerazzurrilor. Simeone cunoaşte bine culorile echipei, având în vedere că a jucat la Inter între 1997 şi 1999.

Îmi imaginez că aş putea antrena Inter într-o zi. Cred că este posibil”, a declarat Simeone, al cărui contract expiră în 2027.

O dorinţă a lui „Cholo” care intervine în momentul în care Atlético a pierdut doar unul dintre ultimele douăsprezece meciuri şi are o serie de cinci victorii consecutive.

