Fotbalistul lui Inter, de 17 milioane euro, şi-a încheiat cariera la 26 de ani! Ce "rol" a avut Cristi Chivu - Antena Sport

O adevărată ţeapă financiară pentru Inter. Clubul lui Cristi Chivu a plătit pentru Zinho Vanheusden nu mai puţin de 17 milione euro către Standard Liege. Cu un lung şir de accidentări, în momentul în care Cristi Chivu a ajuns la Inter, fotbalistul şi-a reziliat contractul.
El a mai jucat pentru o scurtă perioadă în Liga a 3-a din Spania, la Marbella, pentru ca în final să-şi anunţe retragerea.
“Astăzi iau o decizie pe care n-am crezut niciodată că o voi lua la vârsta asta. După 22 de ani de fotbal, de la patru ani până acum, viața mea ca jucător profesionist de fotbal ajunge la final.
Fotbalul m-a făcut să fiu cine sunt astăzi. Mi-a dat o viață la care nici nu îndrăzneam să visez când eram copil. Am avut ocazia să debutez la naționala mare a Belgiei și să joc în Serie A. Lucruri pe care le credeam imposibile când am început.
Dar, pe lângă toate aceste momente frumoase, ultimii ani au fost dificili. Mai grei decât mi-aș fi închipuit. Accidentări, operații, injecții, tratamente. Am dat totul să revin, dar de fiecare dată a fost și mai greu.
Am încercat constant să-mi regăsesc nivelul și am jucat cu dureri, iar după fiecare meci nu știam cum va reacționa corpul meu a doua zi. Mereu mi-am dorit să fiu fotbalist, dar corpul mi-a spus ‘nu’ deja de mult timp.
Și tocmai de asta, din respect pentru mine, pentru sănătatea mea și din responsabilitatea de tată iau această decizie. Chit că se simte ireal că scriu asta.
Dar vreau să pot merge din nou fără să mă mai doară, să mă joc cu fiul meu și să mă bucur de viața de familie”, a transmis Vanheusden.
