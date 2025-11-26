Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult - Antena Sport

Louis Munteanu ţine la bani, atunci când vine vorba de salariul lui. La CFR Cluj el încasează un salariu lunar de 21.000 de euro pe lună, lucru dezvăluit chiar de Gigi Becali. În momentul în care a fost ofertat de FCSB, el a cerut 60.000 de euro pe lună, dar latifundiarul s-a opus. Acum, a venit o nouă propunere pentru el, din America.
La meciul cu Rapid s-a aflat în tribune Rene Weiler, antrenorul lui DC United, care l-a urmărit pe atacant. Echipa americană a făcut imediat o ofertă pentru CFR Cluj, şi sunt şanse mari ca transferul să se perfecteze. Echipa din Washington i-a oferit atacantului 60.000 de euro pe lună, aproximativ 70.000 de dolari, exact suma pe care atacantul i-a cerut-o lui Gigi Becaşi. Numai că, acum Louis Munteanu a procedat la fel, cerând o sumă mult mai mare. Şi anume 100.000 de dolari. Nu este exclus ca transferul să se facă totuşi, mai ales că CFR Cluj are nevoie de bani. Americanii sunt dispuşi să dea 6 milioane de euro în schimbul transferului definitiv.
Şi alt jucător a fost urmărit de americani
Iuliu Mureşan a dezvălui că şi Emerllahu este în vizorul americanilor. „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Și au remarcat doi jucători. Pe Louis Munteanu, care a jucat foarte bine, a avut două pase de gol, a avut șuturi pe care i le-a scos foarte bine Aioani. Și, bineînțeles, pe Emerllahu. A fost chiar antrenorul, care are ochi… Nu mai știu ce echipă, dar, oricum, e din Statele Unite”, a precizat Iuliu Mureșan.
„E foarte ușor să ai ochi. Acum, nu vreau să le scad meritele, că au echipă bună cei de la FCSB. N-am ce comenta negativ… Avea Răzvan Zamfir o vorbă „pe jucătorul bun și mama îl vede!” . Deci nu e greu să-i vezi pe Emerllahu și pe Munteanu”, a declarat preşedintele CFR-ului după meciul cu Rapid.
