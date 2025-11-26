FCSB U19 – Akademia Puskas U19 1-2! Înfrângere pentru roș-albaștri în prima manșă a turului 3 UEFA Youth League - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 noiembrie 2025, 19:42

FCSB U19 – Akademia Puskas U19 1-2! Înfrângere pentru roș-albaștri în prima manșă a turului 3 UEFA Youth League

FCSB U19 / Sport Pictures

FCSB U19 a pierdut meciul din manșa tur a dublei cu Akademia Puskas U19, din turul 3 preliminar UEFA Youth League. Alexandru Stoian a fost marcatorul roș-albaștrilor în meciul care s-a disputat la Buftea.

În ciuda înfrângerii de miercuri seară, FCSB mai are șanse de calificare. Meciul retur va avea loc pe 10 decembrie, în Ungaria.

FCSB U19 – Akademia Puskas U19 1-2

Alexandru Stoian a fost unicul marcator al FCSB-ului. La câteva zile de la reușita de pe Arena Națională din meciul cu Petrolul, Stoian a înscris și în UEFA Youth League. Puștiul de 17 ani a deschis scorul cu capul din câțiva metri, din recentrarea lui Colibășanu.

Replica celor de la Akademia Puskas a venit imediat. La câteva secunde de la reluarea jocului, maghiarii au lovit bara. În minutul 58, Zsombor Varga a restabilit egalitatea, din pasa lui Magyarics.

Tot oaspeții au fost cei care au avut inițiativa și la 1-1. Mondovics a lovit și el bara, în minutul 63, pentru ca Zsolt Krupa să înscrie golul victoriei în minutul 72, după o acțiune personală și un șut în forță. Echipa din Ungaria pleacă astfel cu victoria, urmând ca returul să se dispute pe 10 decembrie.

Echipele de start în FCSB U19 – Akademia Puskas U19

  • FCSB U19 (4-2-1-3): M. Popa – C. Pompaș, E. Tătaru, A. Dăncuș, D. Ciocîrlan – M. Manolache, M. Toma – R. Necșulescu – D. Popa, Al. Stoian, D. Colibășanu
    Rezerve: R. Andrei, A. Panait, L. Ilie, L. Ciobanu, C. Călin, S. Șoșu, A. Roșu
    Antrenor: Marius Ștefan
  • Akademia Puskas U19 (4-2-3-1): Bozo – Budai, Pal, Umathum, Csiszar – Asvanyi, Varga – Gustei, Krupa, Magyarics – Mondovics
    Rezerve: Csalogany, Beder, Cserkuti, Koszegi-Hoffmann, Lakatos, S. Rus, Somfalvi, Toth, Zahoran
