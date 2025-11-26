An încheiat pentru Neymar! Cupa Mondială e tot mai departe pentru starul brazilian - Antena Sport

Neymar va reveni pe teren în 2026. Brazilianul va rata ultimele trei meciuri ale sezonului pentru Santos, din cauza unei leziuni la menisc, relatează Le Figaro, citând Globo Esporte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Santos va mai înfrunta în 2025 Sport, Juventude şi Cruzeiro. Jucătorul s-a plâns deja de o durere la genunchi la 19 octombrie.

Neymar, OUT până la sfârşitul anului!

Operat la ligamentul încrucişat anterior în octombrie 2023, aceasta este deja a patra accidentare a lui Neymar în 2025. Cel care visează la Cupa Mondială din 2026 vede astfel cum speranţele sale se estompează treptat. Cupa Mondială din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi Cupa Mondială din 2030.

„Neymar este pe lista jucătorilor care pot merge la Mondial. Acum, mai avem șase luni până vom cunoaște lista finală. Trebuie doar să-l observăm, la fel ca pe ceilalți, pentru a vedea dacă vom face modificări în lista definitivă”, declara selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti.

Ancelotti remarca faptul că posibila prezenţă a lui Neymar la World Cup a devenit un subiect mondial, de interes nu numai în Brazilia. Italianul considera interesul arătat pentru Neymar unul firesc, în condiţiile în care l-a numit o “legendă” pe fostul fotbalist al Barcelonei şi al lui PSG.