OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: "O forţă importantă" - Antena Sport

OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: "O forţă importantă"

OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 noiembrie 2025, 22:31

OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: O forţă importantă

Jucătorii Farului, printre care şi Carlo Casap, sărbătorind titlul din sezonul 2022-2023 / Sport Pictures

Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, cu Viitorul, în 2016-2017 şi Farul, în 2022-2023, a semnat cu “lanterna” clasamentului din Kosovo, KF Prishtina e Re.

Cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Carlo Casap era liber de contract de pe 21 august, atunci când se despărţise de Farul.

Carlo Casap a semnat cu ultima clasată din Kosovo

Carlo Casap se alătură clubului KF Prishtina e Re. KF Prishtina e Re a semnat cu mijlocașul român Carlo Casap, care vine ca o întărire importantă pentru compartimentul de mijloc.

Casap, în vârstă de 26 de ani, s-a format la faimoasa academie Hagi din România și, de-a lungul carierei sale, a reprezentat cluburi românești cunoscute precum FC Viitorul, Concordia, FCV Farul, FC Botoșani, acumulând o experiență considerabilă în elita fotbalului românesc.

El este de două ori campion al României (2016/17 și 2022/23), precum și câștigător al Cupei României în ediția 2018/19. La nivel de echipe naționale, Carlo a evoluat pentru selecționatele României până la U21.

Cu experiență, calm în joc și abilități organizatorice la mijlocul terenului, Casap este așteptat să fie o forță importantă în atingerea obiectivelor clubului nostru pentru restul sezonului”, a transmis KF Prishtina e Re pe reţelele sociale.

Carlo Casap a semnat cu ultima clasată din Kosovo
Carlo Casap a semnat cu ultima clasată din Kosovo

Pe lângă cele două titluri de campion al României, Carlo Casap are şi o Cupă a României, cucerită cu Farul, în sezonul 2018-2019.

Carlo Casap are 4 meciuri jucate pentru naţionala U21 a României. Sezonul trecut Casap a evoluat în 22 de meciuri pentru Farul în toate competiţiile, 19 în campionat şi 3 în cupă. A înscris un gol pentru Farul sezonul trecut, în Liga 1.

După 14 etape disputate în prima ligă din Kosovo, KF Prishtina e Re a acumulat numai 9 puncte. Ea e la 6 puncte în spatele penultimei clasate, KF Ferizaj. Lider e FK Priştina, cu 26 de puncte. Pe 2 e Ballkani, cu 23 de puncte, la egalitate cu Drita, fosta adversară a FCSB-ului din preliminariile Europa League. Drita are un meci mai puţin disputat faţă de Ballkani. La Ballkani au evoluat în trecut Krasniqi şi Rrahmani, vânduţi de Rapid la Sparta Praga.

