OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: "O forţă importantă" - Antena Sport

Jucătorii Farului, printre care şi Carlo Casap, sărbătorind titlul din sezonul 2022-2023 / Sport Pictures

Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, cu Viitorul, în 2016-2017 şi Farul, în 2022-2023, a semnat cu “lanterna” clasamentului din Kosovo, KF Prishtina e Re.

Cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Carlo Casap era liber de contract de pe 21 august, atunci când se despărţise de Farul.

Carlo Casap a semnat cu ultima clasată din Kosovo

„Carlo Casap se alătură clubului KF Prishtina e Re. KF Prishtina e Re a semnat cu mijlocașul român Carlo Casap, care vine ca o întărire importantă pentru compartimentul de mijloc.

Casap, în vârstă de 26 de ani, s-a format la faimoasa academie Hagi din România și, de-a lungul carierei sale, a reprezentat cluburi românești cunoscute precum FC Viitorul, Concordia, FCV Farul, FC Botoșani, acumulând o experiență considerabilă în elita fotbalului românesc.

El este de două ori campion al României (2016/17 și 2022/23), precum și câștigător al Cupei României în ediția 2018/19. La nivel de echipe naționale, Carlo a evoluat pentru selecționatele României până la U21.