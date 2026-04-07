„Blestemul" a ajuns la final. Jucătorul care „ucidea" vedete s-a retras

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 14:36

Blestemul” a ajuns la final. Jucătorul care ucidea” vedete s-a retras

Aaron Ramsey a jucat la Arsenal între 2008 și 2019 / Getty Images

Final de carieră pentru Aaron Ramsey. Fostul jucător de la Arsenal a anunțat oficial că nu va mai reveni pe gazon, la 35 de ani. Asta după ce nu a mai semnat cu niciun club în acest sezon, după despărțirea de mexicanii de la Pumas din luna decembrie.

Ramsey a jucat mai bine de un deceniu la Arsenal și a marcat golul decisiv în două finale de Cupa Angliei. A fost și personajul principal din drumul naționalei Țării Galilor către semifinalele Euro 2016. El a fost atunci numit în echipa competiției.

Aaron Ramsey se retrage

Ajuns la 35 de ani, Ramsey încheie o carieră începută în 2007 când devenea cel mai tânăr debutant din istoria lui Cardiff City, la doar 16 ani. Doi ani mai târziu era adus de Wenger la Arsenal. După Arsenal a mai trecut pe la Juventus, Glasgow Rangers și Nice.

„Nu a fost o decizie ușor de luat. După ce am analizat, am decis să mă retrag din fotbal. În primul rând, vreau să încep cu naționala de fotbal a Țării Galilor. A fost un privilegiu pentru mine să port tricoul și să trăiesc atât de multe momente incredibile în el. Nu ar fi fost posibil fără contribuția extraordinară a tuturor antrenorilor sub comanda cărora am jucat și a întregului staff care m-a ajutat în atât de multe feluri.

Către <<Zidul Roșu>>. Ați fost acolo la bine și la greu! Ați fost alături de noi în momentele bune și în cele dificile și ați fost o parte esențială și indispensabilă a succesului nostru. Nu vă pot mulțumi îndeajuns. Am trecut prin toate împreună și a fost o onoare să vă reprezint” a spus Aaron Ramsey într-un comunicat oficial.

Blestemul lui Ramsey

Aaron Ramsey a marcat 21 de goluri între 2008 și 2019 pentru Arsenal. Departe de a fi un marcator frecvent la Arsenal, Ramsey a devenit subiectul unei glume macabre: golurile lui erau urmate la puțin timp de moartea unei persoane celebre.

Prima dată s-a întâmplat în 2009, la o zi după primul gol internațional al lui Ramsey a murit un jurnalist spaniol cunoscut, Andres Montes. Era doar începutul. Osama bin Laden a murit pe 1 mai 2011, după ce Ramsey marcase contra lui Manchester United. Steve Jobs, tot în acel an, după un gol împotriva lui Tottenham.

Au urmat Muammar Gaddafi, Whitney Houston, actorul Paul Walker, boxerul Rubin Carter, actorul Robin Williams, muzicianul David Bowie, actorul Alan Rickman și Nancy Reagan.

