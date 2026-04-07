Verdictul medicilor după accidentarea suferită de Ianis Hagi

Alex Masgras Publicat: 7 aprilie 2026, 11:47

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Contul de X Alanyaspor

Ianis Hagi (27 de ani) s-a accidentat în timpul meciului Gaziantep – Alanyaspor, încheiat la egalitate, scor 1-1. Internaţionalul român a rezistat doar 38 de minute de teren, fiind nevoie ca acesta să fie înlocuit din cauza unor probleme medicale.

În urma unui duel cu un adversar, fără să fie lovit, Ianis Hagi s-a întins pe gazon şi a pus mâna în zona inghinală.

Potrivit digisport.ro, este vorba despre un edem muscular, iar Ianis Hagi va afla zilele următoare cât va fi indisponibil, fiind şanse să lipsească de pe teren timp de câteva săptămâni. Astfel, pentru Ianis Hagi urmează o perioadă de repaus.

Titular în meciul de la Gaziantep în care Alexandru Maxim se afla și el în primul 11 al echipei adverse, Ianis Hagi nu a ieșit în niciun fel în evidență. Mijlocașul de 27 de ani a atins mingea de 11 ori și a reușit o singură pasă în ultima trieme.

Mijlocașul român s-a ridicat, însă la scurt timp după o acțiune ofensivă a lui Gaziantep, s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare. În locul său a intrat turcul Ibrahim Kaya, care și-a făcut simțită prezența de la prima atingere de balon. Kaya a fost cel care a deschis scorul pe terenul lui Gaziantep.

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în luna septembrie 2025. Până acum, internaţionalul român a evoluat în 26 de meciuri pentru formaţia din Turcia, reuşind să înscrie 5 goluri şi să ofere 2 pase decisive.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
