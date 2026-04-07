“El şi-a hotărât destinul”. Cornel Dinu, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu: “Mă rog în fiecare moment”

Cornel Dinu (77 de ani) a oferit declaraţii despre Mircea Lucescu (80 de ani). Legenda lui Dinamo, care are o relaţie apropiată cu “Il Luce”, a dezvăluit că stresul de la echipa naţională şi-a pus amprenat asupra fostului selecţioner.
Cornel Dinu a mai declarat că se roagă în fiecare zi pentru ca prietenul Mircea Lucescu să depăşească momentele critice. “Il Luce” se află în comă indusă, la Terapie Intensivă, starea s-a înrăutăţindu-se în ultimele zile, după infarctul suferit vineri dimineaţa.
Cornel Dinu, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu
Cornel Dinu a transmis că în ciuda faptului că stresul l-a afectat, Mircea Lucescu nu-şi dorea să se retragă de la naţională. “Procurorul” este la curent cu starea fostului selecţioner şi speră ca acesta să se întoarcă alături de familia sa.
“Aproape în fiecare zi vorbesc la Spitalul Universitar. Coincidența face ca una dintre doctorițele de acolo să fie verișoară primară cu nora mea. Și mă ține în fiecare la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Dar eu nu fac public. Mă rog în fiecare moment pentru el, să își revină și să poată să se întoarcă la familie, indiferent de ce va reprezenta viitorul din punctul de vedere al existenței sale.
(n.r. – Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru Mircea Lucescu) Bineînțeles. Și pentru medicii care trebuie să folosească cele mai eficient practici ca să îl poată readuce la normal. Problema la el e că a avut și o suferință colaterală care l-a adus în această suferință cardiacă. Iar el a fost dedicat echipei naționale, fotbalului românesc și a considerat că e o datorie să fie alături de fotbalul românesc, să reușească această calificare și uite că tocmai acest stres l-a doborât.
Era viața lui. Și îți spun, în discuțiile pe care le-am avut în ultimul timp, destul de dese cu el, m-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate pe care o desfășoară îl ține în picioare. E greu de comentat. Cei din afară poate sunt cei mai îndreptățiți să dea un verdict din acest punct de vedere. Din păcate, zbuciumul său interior, indiscutabil în postura în care a fost, și înainte de meciul cu Turcia și la celelalte evenimente, a mai avut câteva momente delicate medical înainte de meciul cu Turcia, el a fost cel mai în măsură să își hotărască destinul”, a declarat Cornel Dinu, conform fanatik.ro.
Anunţul Ministrului Sănătăţii despre starea lui Mircea Lucescu
Aflat la Timișoara, de Ziua Sănătății, alături de președintele Nicușor Dan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat de situația lui Mircea Lucescu.
„Tot ce vă pot comunica este că, în momentul de față, este îngrijit la Terapie Intensivă. Prognosticul e rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă”, a spus Alexandru Rogobete.
