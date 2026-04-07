“El şi-a hotărât destinul”. Cornel Dinu, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu: “Mă rog în fiecare moment”

Cornel Dinu (77 de ani) a oferit declaraţii despre Mircea Lucescu (80 de ani). Legenda lui Dinamo, care are o relaţie apropiată cu “Il Luce”, a dezvăluit că stresul de la echipa naţională şi-a pus amprenat asupra fostului selecţioner.

Cornel Dinu a mai declarat că se roagă în fiecare zi pentru ca prietenul Mircea Lucescu să depăşească momentele critice. “Il Luce” se află în comă indusă, la Terapie Intensivă, starea s-a înrăutăţindu-se în ultimele zile, după infarctul suferit vineri dimineaţa.

Cornel Dinu a transmis că în ciuda faptului că stresul l-a afectat, Mircea Lucescu nu-şi dorea să se retragă de la naţională. “Procurorul” este la curent cu starea fostului selecţioner şi speră ca acesta să se întoarcă alături de familia sa.

“Aproape în fiecare zi vorbesc la Spitalul Universitar. Coincidența face ca una dintre doctorițele de acolo să fie verișoară primară cu nora mea. Și mă ține în fiecare la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Dar eu nu fac public. Mă rog în fiecare moment pentru el, să își revină și să poată să se întoarcă la familie, indiferent de ce va reprezenta viitorul din punctul de vedere al existenței sale.

(n.r. – Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru Mircea Lucescu) Bineînțeles. Și pentru medicii care trebuie să folosească cele mai eficient practici ca să îl poată readuce la normal. Problema la el e că a avut și o suferință colaterală care l-a adus în această suferință cardiacă. Iar el a fost dedicat echipei naționale, fotbalului românesc și a considerat că e o datorie să fie alături de fotbalul românesc, să reușească această calificare și uite că tocmai acest stres l-a doborât.