Radu Drăgușin, pe urmele lui Adi Mutu. O echipă de legendă îl vrea pe român

Viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham Hotspur rămâne incert, iar o plecare în perioada de mercato din vară nu este exclusă. După ce în iarnă s-a discutat intens despre un posibil transfer, fundașul român a rămas în Anglia, însă interesul din Italia pentru român a rămas.

Una dintre echipele care îl monitorizează atent este Fiorentina, club la care a activat în trecut și Adi Mutu. Clubul din Firenze traversează un sezon dificil și ocupă locul 15, fiind la doar câteva puncte de zona retrogradării.

Presa din Italia anunță că oficialii Fiorentinei sunt interesați să intre la negocieri pentru Drăgușin, însă doar în anumite condiții.

„Există o condiție majoră în ceea ce privește interesul Fiorentinei. Clubul din Firenze se află în prezent la doar două puncte deasupra zonei retrogradării în Serie A și vrea să facă o tranzacție fermă pentru Drăgușin doar dacă își asigură statutul în prima ligă”, notează jurnaliștii italieni.

Planurile de viitor ale clubului includ o reconstrucție amplă a lotului, sub comanda antrenorului Paolo Vanoli, care a preluat echipa după mandatul lui Stefano Pioli.