O regulă din fotbalul românesc, propusă de Luciano Spalletti în Italia! La noi nu o mai vrea nimeni!

Fostul selecționer al Italiei, Luciano Spalletti, a lansat o propunere care ar putea schimba din temelii fotbalul din Peninsulă. După eșecurile recente ale naționalei, inclusiv ratarea calificării la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, tehnicianul consideră că soluția stă în promovarea forțată a tinerilor. Modelul propus de italian este inspirat din România.
Spalletti a adus în discuție regula U21 din Liga 1, unde cluburile sunt obligate să folosească un jucător eligibil pe toată durata meciului. În opinia sa, o astfel de măsură ar putea revitaliza fotbalul italian, în special în Serie A.
Spalletti a evidențiat o problemă majoră: numărul tot mai mic de fotbaliști italieni folosiți la nivel înalt.
„La meciul Udinese – Como, din 33 de jucători folosiți, au fost doar doi italieni. Acesta e un aspect foarte important pentru că trebuie să încercăm să ne protejăm talentele. Nu vreau să pară că dau lecții, dar dacă noi nu reușim singuri să avem grijă de jucătorii noștri…”, a declarat selecționerul, citat de Tuttomercatoweb.
Tehnicianul italian a venit cu o idee concretă: introducerea unei reguli care să oblige fiecare echipă din Serie A să utilizeze un jucător sub 19 ani în primul „11”.
„Ce-ar fi dacă s-ar impune ca fiecare echipă din Serie A să aibă titular un jucător U19? Am fi obligați să avem vreo patru în lot ca să putem folosi unul, iar apoi ar trebui să mă interesez și de cei din generațiile viitoare”, a explicat Spalletti.
Acesta consideră că o astfel de regulă ar genera automat o bază mai largă de selecție pentru echipa națională. „Am spus ceva ce în străinătate nu se face, dar nouă ne-ar prinde bine, pentru că oricum tinerii nu prea joacă. Așa am avea aproximativ 80 de jucători cu care să lucrăm ca să-i facem mai buni”.
- Verdictul medicilor după accidentarea suferită de Ianis Hagi
- Ce scrie presa din Spania despre Istvan Kovacs, după ce a fost delegat la Barcelona – Atletico
- Au „făcut-o” din nou: echipa națională „înviată” după șase ani a dezertat în masă și ar putea să dispară iar
- Un fost campion din Premier League a ajuns în Liga a 9-a din Anglia. Povestea incredibilă a clubului
- Alex Mitriță a venit cu reacția după gestul golănesc pentru care a luat roșu: “Am eșuat în a mă controla”