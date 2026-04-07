O regulă din fotbalul românesc, propusă de Luciano Spalletti în Italia! La noi nu o mai vrea nimeni!

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 10:31

Fostul selecționer al Italiei, Luciano Spalletti, a lansat o propunere care ar putea schimba din temelii fotbalul din Peninsulă. După eșecurile recente ale naționalei, inclusiv ratarea calificării la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, tehnicianul consideră că soluția stă în promovarea forțată a tinerilor. Modelul propus de italian este inspirat din România.

Spalletti a adus în discuție regula U21 din Liga 1, unde cluburile sunt obligate să folosească un jucător eligibil pe toată durata meciului. În opinia sa, o astfel de măsură ar putea revitaliza fotbalul italian, în special în Serie A.

Spalletti a evidențiat o problemă majoră: numărul tot mai mic de fotbaliști italieni folosiți la nivel înalt.

„La meciul Udinese – Como, din 33 de jucători folosiți, au fost doar doi italieni. Acesta e un aspect foarte important pentru că trebuie să încercăm să ne protejăm talentele. Nu vreau să pară că dau lecții, dar dacă noi nu reușim singuri să avem grijă de jucătorii noștri…”, a declarat selecționerul, citat de Tuttomercatoweb.

Tehnicianul italian a venit cu o idee concretă: introducerea unei reguli care să oblige fiecare echipă din Serie A să utilizeze un jucător sub 19 ani în primul „11”.

„Ce-ar fi dacă s-ar impune ca fiecare echipă din Serie A să aibă titular un jucător U19? Am fi obligați să avem vreo patru în lot ca să putem folosi unul, iar apoi ar trebui să mă interesez și de cei din generațiile viitoare”, a explicat Spalletti.

Acesta consideră că o astfel de regulă ar genera automat o bază mai largă de selecție pentru echipa națională. „Am spus ceva ce în străinătate nu se face, dar nouă ne-ar prinde bine, pentru că oricum tinerii nu prea joacă. Așa am avea aproximativ 80 de jucători cu care să lucrăm ca să-i facem mai buni”.

Satul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncăSatul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă
Citește și:
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Observator
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Marius Șumudică a ales între Universitatea Craiova și U Cluj! Pe cine vede favorită la titlu
Fanatik.ro
Marius Șumudică a ales între Universitatea Craiova și U Cluj! Pe cine vede favorită la titlu
13:34

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Meciuri “de foc” în sferturile Champions League
13:30

Probleme înainte de World Cup 2026! Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva
13:12

Shaquille O’Neal lansează o ligă profesionistă de dunk-uri
13:02

Lovitură grea înainte de Mondial. Starul unei naționale și-a rupt călcâiul lui Ahile și ratează turneul
13:00

UPDATEMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
12:55

Cum poate ajunge Ianis Stoica la Dinamo liber de contract
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 5 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit