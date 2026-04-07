O regulă din fotbalul românesc, propusă de Luciano Spalletti în Italia! La noi nu o mai vrea nimeni!

Fostul selecționer al Italiei, Luciano Spalletti, a lansat o propunere care ar putea schimba din temelii fotbalul din Peninsulă. După eșecurile recente ale naționalei, inclusiv ratarea calificării la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, tehnicianul consideră că soluția stă în promovarea forțată a tinerilor. Modelul propus de italian este inspirat din România.

Spalletti a adus în discuție regula U21 din Liga 1, unde cluburile sunt obligate să folosească un jucător eligibil pe toată durata meciului. În opinia sa, o astfel de măsură ar putea revitaliza fotbalul italian, în special în Serie A.

Spalletti a evidențiat o problemă majoră: numărul tot mai mic de fotbaliști italieni folosiți la nivel înalt.

„La meciul Udinese – Como, din 33 de jucători folosiți, au fost doar doi italieni. Acesta e un aspect foarte important pentru că trebuie să încercăm să ne protejăm talentele. Nu vreau să pară că dau lecții, dar dacă noi nu reușim singuri să avem grijă de jucătorii noștri…”, a declarat selecționerul, citat de Tuttomercatoweb.

Tehnicianul italian a venit cu o idee concretă: introducerea unei reguli care să oblige fiecare echipă din Serie A să utilizeze un jucător sub 19 ani în primul „11”.