Ce scrie presa din Spania despre Istvan Kovacs, după ce a fost delegat la Barcelona – Atletico

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida tur dintre FC Barcelona și Atletico Madrid, contând pentru sferturile Champions League. Partida este programată miercuri, 8 aprilie, de la ora 22:00, pe Camp Nou din Barcelona.

Arbitrul român va fi ajutat de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Christian Dingert (Germania) şi Tiago Martins (Portugalia).

Mundo Deportivo a tratat pe larg numirea lui Istvan Kovacs la acest meci şi este catalogat drept un “arbitru de nivel maxim”.

“Arbitrul meciului tur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, meci care va avea loc miercuri pe stadionul Camp Nou, va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs, considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa”, scrie Mundo Deportivo despre centralul din România.

Până acum, în sezonul 2025-2026, Kovacs a arbitrat 6 partide din Liga Campionilor.