Au „făcut-o” din nou: echipa națională „înviată” după șase ani a dezertat în masă și ar putea să dispară iar

La sfârșitul lunii martie și la peste șase ani de la ultimul ei meci internațional, echipa națională din Eritrea a revenit în circuit. A fost o pauză autoimpusă de regimul dictatorului Isaias Afwerki, din cauză că jucătorii din campionatul local nu se mai întorceau acasă din deplasările în străinătate!

„Cămilele de la Marea Roșie” s-au întors cu succes pe teren, câștigând „dubla” cu Eswatini (fosta Swaziland) din preliminariile Cupei Africii din 2027. 2-0 acasă, meci jucat însă în Maroc, și 2-1 în deplasarea de la Lobamba, în Eswatini. Doar că Eritrea ar putea să dispară încă o dată din scena continentală, pentru că jucătorii au „dezertat” din nou.

Au „făcut-o” iar: șapte jucători au cerut azil politic în Africa de Sud

La finalul meciului de la Lobamba, șapte dintre cei zece fotbaliști din campionatul intern au fugit în Africa de Sud, potrivit presei din Africa. Cei șapte, care nu au vrut sub nicio formă să se întoarcă la regimul totalitar din Eritrea, ar fi cerut deja azil politic autorităților sud-africane. Doar trei jucători locali (Ablelom Teklezgi, Nahom Tadese și Romel Abdu) au călătorit înapoi în Eritrea.

În ultimii 20 de ani, peste 80 de jucători au cerut azil politic în țările unde s-au deplasat cu echipa națională. În 2009, 12 jucători au primit azil în Kenya, în timp ce în 2012, 17 fotbaliști, alături de doctorul echipei, au rămas în Uganda. În 2015, zece jucători nu s-au mai întors niciodată acasă după un meci disputat în Botswana, în preliminariile Mondialului din 2018.

Eritrea, dictatură totalitară la nivel de Coreea de Nord

Din cauza acestor „dezertări” constante, regimul dictatorului Afwerki a luat decizia ca Eritrea să nu mai participe în preliminariile niciunei competiții internaționale. În 2022, selecționata din estul Africii, inactivă, a dispărut și din clasamentul FIFA. Abia acum, la început de aprilie 2026, a revenit în ierarhie, pe locul 184, după victoriile cu Eswatini. Numai că, în contextul dat, nu e deloc exclus ca președintele Afwerki să retragă din nou echipa din circuit.