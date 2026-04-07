Ce spune Cristiano Bergodi despre lupta la titlu: “Noi suntem acolo sus”

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 15:14

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

Multe voci susțin că Universitatea Cluj și Universitatea Craiova au prima șansă la titlu. Victoria obținută de trupa lui Bergodi în Giulești, scor 2-1 cu Rapid, a trasat deja două favorite. Cu doar câteva etape rămase și 24 de puncte încă în joc, clasamentul rămâne totuși extrem de echilibrat, crede Bergodi.

Pe locul 3 se află Rapid, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30), FC Argeș (29) și Dinamo București (27), în timp ce U Cluj își consolidează poziția în zona superioară a clasamentului.

Antrenorul formației ardelene, Cristiano Bergodi, consideră că echipa sa are șanse reale, însă evită să se entuziasmeze prematur.

„Da, lupta pentru titlu… se poate spune că da, pentru că eu consider că toate celelalte echipe sunt în această cursă. Sunt încă 24 de puncte la dispoziție. Noi suntem acolo sus și am obținut un rezultat extraordinar, dar nu cred că suntem singurii în luptă”, a declarat tehnicianul pentru sptfm.ro.

Italianul subliniază că orice echipă poate întoarce situația până la finalul sezonului: „Sunt multe puncte în joc și toate echipele pot răsturna situația”.

În ciuda rezultatului important obținut la București, Bergodi refuză să pună presiune suplimentară pe jucători și preferă o abordare prudentă. „Eu am fost mereu cu picioarele pe pământ. Nu mă gândesc la ceva extraordinar, pentru că asta ar pune presiune pe jucători. Trebuie să jucăm bine și să luăm meci cu meci”, a mai spus antrenorul.

