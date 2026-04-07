Ce spune Cristiano Bergodi despre lupta la titlu: “Noi suntem acolo sus”

Multe voci susțin că Universitatea Cluj și Universitatea Craiova au prima șansă la titlu. Victoria obținută de trupa lui Bergodi în Giulești, scor 2-1 cu Rapid, a trasat deja două favorite. Cu doar câteva etape rămase și 24 de puncte încă în joc, clasamentul rămâne totuși extrem de echilibrat, crede Bergodi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe locul 3 se află Rapid, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30), FC Argeș (29) și Dinamo București (27), în timp ce U Cluj își consolidează poziția în zona superioară a clasamentului.

Antrenorul formației ardelene, Cristiano Bergodi, consideră că echipa sa are șanse reale, însă evită să se entuziasmeze prematur.

„Da, lupta pentru titlu… se poate spune că da, pentru că eu consider că toate celelalte echipe sunt în această cursă. Sunt încă 24 de puncte la dispoziție. Noi suntem acolo sus și am obținut un rezultat extraordinar, dar nu cred că suntem singurii în luptă”, a declarat tehnicianul pentru sptfm.ro.

Italianul subliniază că orice echipă poate întoarce situația până la finalul sezonului: „Sunt multe puncte în joc și toate echipele pot răsturna situația”.