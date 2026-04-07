Ce spune Cristiano Bergodi despre lupta la titlu: “Noi suntem acolo sus”

Multe voci susțin că Universitatea Cluj și Universitatea Craiova au prima șansă la titlu. Victoria obținută de trupa lui Bergodi în Giulești, scor 2-1 cu Rapid, a trasat deja două favorite. Cu doar câteva etape rămase și 24 de puncte încă în joc, clasamentul rămâne totuși extrem de echilibrat, crede Bergodi.
Pe locul 3 se află Rapid, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30), FC Argeș (29) și Dinamo București (27), în timp ce U Cluj își consolidează poziția în zona superioară a clasamentului.
Antrenorul formației ardelene, Cristiano Bergodi, consideră că echipa sa are șanse reale, însă evită să se entuziasmeze prematur.
„Da, lupta pentru titlu… se poate spune că da, pentru că eu consider că toate celelalte echipe sunt în această cursă. Sunt încă 24 de puncte la dispoziție. Noi suntem acolo sus și am obținut un rezultat extraordinar, dar nu cred că suntem singurii în luptă”, a declarat tehnicianul pentru sptfm.ro.
Italianul subliniază că orice echipă poate întoarce situația până la finalul sezonului: „Sunt multe puncte în joc și toate echipele pot răsturna situația”.
În ciuda rezultatului important obținut la București, Bergodi refuză să pună presiune suplimentară pe jucători și preferă o abordare prudentă. „Eu am fost mereu cu picioarele pe pământ. Nu mă gândesc la ceva extraordinar, pentru că asta ar pune presiune pe jucători. Trebuie să jucăm bine și să luăm meci cu meci”, a mai spus antrenorul.
- Daniel Pancu nu renunță la titlu, după eșecul din Bănie. Cum a descris adversarele din play-off
- Un mare conducător din Giulești îl critică pe Dan Șucu: “Ai făcut totul corporatist, te-ai rupt de spiritul Rapidului”
- Cutremur la Rapid! Costel Gâlcă vrea să plece de la club la finalul sezonului! Clauza uriaşă
- Specialiştii au dat verdictul: ce echipă e favorită să câştige titlul în Liga 1, după etapa a treia de play-off
- Cum l-a pierdut Gigi Becali pe Coubiș pentru că nu a vrut să plătească 125.000 de euro