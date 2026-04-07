„Doamne Ajută-l pe acest om mare" Internat în spital, Marcel Răducanu se roagă pentru Mircea Lucescu

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 15:17

Doamne Ajută-l pe acest om mare” Internat în spital, Marcel Răducanu se roagă pentru Mircea Lucescu

Marcel Răducanu / AntenaSport

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu continuă să fie critică. El se află la Terapie Intensivă, iar medicii vor decide astăzi dacă poate avea loc o intervenție chirurgicală pentru montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă.

Toate gândurile oamenilor din fotbal și ale suporterilor sunt în aceste zile cu Mircea Lucescu. Este cazul și lui Marcel Răducanu care trece prin propria încercare.

Mesajul lui Marcel Răducanu pentru Mircea Lucescu

„Mă rog de câteva zile la bunul Dumnezeu, de când am aflat că este în comă, să-i dea zile. Că viața dânsului e în mâinile Lui. Și să lupte cum a făcut-o tot timpul! Să-i dea putere și energie să treacă peste încercarea aceasta. Doamne Ajută-l pe acest om mare, care a făcut așa de mult pentru fotbal!” a fost mesajul lui Marcel Răducanu, aflat la rândul său în spital.

Din cauza problemelor la spate, Marcel Răducanu nu a văzut meciurile României cu Turcia și Slovacia. El a fost internat din cauza unei infecții la nervul sciatic. Urmează să fie externat zilele următoare. Chiar și din spital cu propriile probleme, Răducanu e cu gândul la Mircea Lucescu.

„Nu ne-am cunoscut foarte bine, fiindcă era și diferența de vârstă. Cred că am jucat de vreo două ori unul împotriva celuilalt, când dânsul era la Dinamo iar eu abia venisem la Steaua, aveam vreo 19 ani. După aceea a plecat la Corvinul și de atunci nu ne-am mai văzut ani mulți. Cu «Procurorul» Cornel Dinu, care are și el probleme de sănătate, mă vedeam mai des, când ne întâlneam cu toții pe la Baia Centrală sau pe la restaurante, la Lido și Berlin, când mai beam o bere.

Pe nea Mircea l-am întâlnit ultima data la Köln, la tribuna VIP, când a jucat România cu Belgia, la Euro 2024. S-a bucurat când m-a văzut, m-a îmbrățișat. Cred că îi plăcea de mine, chiar dacă am fost doar adversari. Și eu țin mult la dânsul, normal. Mi-a spus atunci să am grijă de mine, că știa că fusesem operat pe cord deschis și la spate” a mai spus Răducanu, pentru gsp.ro.

Citește și:
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Observator
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Transformare incredibilă a fotbalistului care a luat două titluri cu CFR Cluj. E vedetă rock și i-a făcut imn lui Messi
Fanatik.ro
Transformare incredibilă a fotbalistului care a luat două titluri cu CFR Cluj. E vedetă rock și i-a făcut imn lui Messi
17:15

Carlos Alcaraz, în turul 2 la Monte Carlo
17:13

Sorana Cîrstea, calificare fără emoții în optimile WTA Linz! Ce bani a încasat și cu cine se poate întâlni mai departe
17:08

Hansi Flick a sărit în apărarea lui Lamine Yamal după ieșirea nervoasă a starului Barcei: “Toată lumea greșește”
17:05

Jaqueline Cristian, OUT din primul tur la WTA Linz. Românca, eliminată de o jucătoare venită din calificări
17:01

“Aş semna” Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi
17:00

UPDATEMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 5 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 6 Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționerMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit