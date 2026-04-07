„Doamne Ajută-l pe acest om mare” Internat în spital, Marcel Răducanu se roagă pentru Mircea Lucescu

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu continuă să fie critică. El se află la Terapie Intensivă, iar medicii vor decide astăzi dacă poate avea loc o intervenție chirurgicală pentru montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă.
Toate gândurile oamenilor din fotbal și ale suporterilor sunt în aceste zile cu Mircea Lucescu. Este cazul și lui Marcel Răducanu care trece prin propria încercare.
Mesajul lui Marcel Răducanu pentru Mircea Lucescu
„Mă rog de câteva zile la bunul Dumnezeu, de când am aflat că este în comă, să-i dea zile. Că viața dânsului e în mâinile Lui. Și să lupte cum a făcut-o tot timpul! Să-i dea putere și energie să treacă peste încercarea aceasta. Doamne Ajută-l pe acest om mare, care a făcut așa de mult pentru fotbal!” a fost mesajul lui Marcel Răducanu, aflat la rândul său în spital.
Din cauza problemelor la spate, Marcel Răducanu nu a văzut meciurile României cu Turcia și Slovacia. El a fost internat din cauza unei infecții la nervul sciatic. Urmează să fie externat zilele următoare. Chiar și din spital cu propriile probleme, Răducanu e cu gândul la Mircea Lucescu.
„Nu ne-am cunoscut foarte bine, fiindcă era și diferența de vârstă. Cred că am jucat de vreo două ori unul împotriva celuilalt, când dânsul era la Dinamo iar eu abia venisem la Steaua, aveam vreo 19 ani. După aceea a plecat la Corvinul și de atunci nu ne-am mai văzut ani mulți. Cu «Procurorul» Cornel Dinu, care are și el probleme de sănătate, mă vedeam mai des, când ne întâlneam cu toții pe la Baia Centrală sau pe la restaurante, la Lido și Berlin, când mai beam o bere.
Pe nea Mircea l-am întâlnit ultima data la Köln, la tribuna VIP, când a jucat România cu Belgia, la Euro 2024. S-a bucurat când m-a văzut, m-a îmbrățișat. Cred că îi plăcea de mine, chiar dacă am fost doar adversari. Și eu țin mult la dânsul, normal. Mi-a spus atunci să am grijă de mine, că știa că fusesem operat pe cord deschis și la spate” a mai spus Răducanu, pentru gsp.ro.
