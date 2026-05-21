Mirel Rădoi poate să-i dea o lovitură Universității Craiova! Jucătorul pe care vrea să îl transfere la Gaziantep

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 8:44

Mirel Rădoi nu a avut deloc startul dorit la Gaziantep, unde a înregistrat patru înfrângeri din tot atâtea meciuri. Cu toate acestea, antrenorul român va mai rămâne în Turcia, motiv pentru care și-a pregătit o listă de achiziții pentru sezonul viitor, iar pe ea se află și un fost elev pe care l-a pregătit la Universitatea Craiova și care a fost o piesă de bază în câștigarea eventului, Adrian Rus.

Universitatea Craiova a câștigat în decurs de câteva zile cupa și campionatul, iar oltenii se pregătesc pentru sezonul viitor, în care vor evolua și în preliminariile Champions League. Trupa din Bănie se află însă în pericol să își piardă unul dintre cei mai buni jucătorii din lot chiar în detrimentul echipei la care a ajuns Mirel Rădoi, antrenorul alb-albaștrilor din prima parte a acestui sezon.

Adrian Rus, dorit de Rădoi la Gaziantep. Fundașul e tentat să rămână în Oltenia

Potrivit fanatik.ro, Adrian Rus este unul dintre fotbaliștii ceruți de tehnicianul de 45 de ani la Gaziantep. Cei doi au colaborat atât la Craiova, cât și la naționala de tineret, iar Rădoi și-l dorește acum în vestiarul său din Turcia.

Conform sursei citate anterior, antrenorul lui Gaziantep face presiuni asupra fundașului central pentru a-l convinge, acesta fiind și un motiv pentru care Rus nu a semnat încă prelungirea contractului cu Universitatea Craiova. Fotbalistul de 30 de ani are din partea oltenilor o ofertă care l-ar ajuta să încaseze 1,3 milioane de euro în trei ani.

În ciuda interesului lui Gaziantep și al lui Mirel Rădoi pentru el, Adrian Rus este tentat să rămână la Universitatea Craiova mai degrabă, ținând cont că se simte foarte bine în Bănie și că are la orizont meciuri în cupele europene, începând cu preliminariile din Champions League. Mai mult decât atât, familia lui Rus poate juca un rol important, pentru că aceasta se simte la rândul ei foarte bine în Craiova.

Rămâne de văzut care va fi decizia luată de Adrian Rus, care în acest sezon a adunat 34 de meciuri pentru alb-albaștri și a marcat de patru ori. Fundașul de 30 de ani este cotat la 1,2 milioane de euro pe transfermarkt.com.

